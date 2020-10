Vinhos Mundus e Adega da Vermelha premiados internacionalmente

Anualmente a Adega da Vermelha envia para vários concursos de renome internacional alguns dos seus vinhos, para os quais pretende dar uma notoriedade e divulgar a sua qualidade, tanto a nível nacional como internacional. Considerada esta como uma das suas estratégias de marketing, atesta que há influência nas escolhas dos seus clientes, especificamente os de exportação, que é um sector que representa já mais de 40% nas vendas da Adega da Vermelha, com uma tendência de evolução positiva.





Os vinhos enviados para os mais diversos concursos, são submetidos a provas cegas seguindo métodos de avaliação de qualidade, cálculo e atribuição de medalhas que são métodos oficialmente aprovados pelas mais importantes organizações vitivinícolas (OIV-UIOE). Assim, cada vinho premiado tem uma elevada importância no potencial de venda, certificando a qualidade do mesmo, o que se traduz num aumento da confiança na compra pelos clientes. Há um impacto maior nos clientes internacionais, que reconhecem o mérito dos vinhos da Adega da Vermelha quando são premiados, mas também esse reconhecimento já é demonstrado pelo consumidor português.





Nos vários concursos de 2020, a Adega da Vermelha viu premiados os seus vinhos, na maioria tintos, o que fomenta a elevada qualidade que os mesmos têm vindo a alcançar na ultima década, com processos tecnologicamente evoluídos e com técnicas únicas. Destaque para um vinho tinto que foi lançado o ano passado com a marca Adega da Vermelha, um Grande Reserva tinto Doc Óbidos, colheita. O Mundus Reserva 2013 continua a somar medalhas sempre que vai a concursos, bem como alguns dos vinhos monocastas da marca Mundus existentes na Adega da Vermelha, como o Mundus Alicante Bouschet, colheita 2016 ou o Mundus Syrah, colheita 2015.





A título de exemplo, no último concurso que a Adega da Vermelha participou, um dos mais reconhecidos mundialmente, o concurso Mundial de Bruxelas, recebeu medalhas para 4 vinhos tintos, nomeadamente, medalha de ouro para o Adega da Vermelha Grande Reserva tinto Doc Óbidos, colheita 2015, medalha de prata para o Mundus Real tinto, colheita 2017 ou o Mundus Syrah, colheita 2015 e o Mundus Reserva tinto, colheita 2013.





Para descobrir estas e outras referencias dos vinhos da Adega da Vermelha, visite a loja online, onde poderá encontrar todas as gamas dos seus vinhos, em: