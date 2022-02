“VIRA” Águas do Tejo Atlântico ganha Prémio.

A cerveja "VIRA" produzida com água reciclada, foi criada para influenciar a sociedade no reuso necessário (e circular) da água.





De acordo com um estudo recente* 95,8% da população portuguesa está disposta a aceitar "Água Reciclada" para usos não potáveis, como lavagem de ruas, irrigação de jardins e outros usos urbanos, agrícolas e industriais. De facto, a maioria da população mostra-se disposta a pagar o tratamento da água reciclada, revelando a crescente consciência socio ambiental portuguesa.

Essas tendências destacam a importância do uso de água reciclada para fins não potáveis como uma das principais medidas de combate à escassez de água.

Para contribuir para a sensibilização para a utilização de água reciclada, a Tejo Atlântico desenvolveu a VIRA. Esta cerveja é a primeira cerveja portuguesa sustentável, produzida com água reciclada, com tratamento adicional por ozonização e osmose inversa. A VIRA pretende informar a sociedade sobre uma fonte alternativa e sustentável de água.





As Fábricas de Água do Tejo Atlântico (ETAR) tratam cerca de 194 milhões de m3 de águas residuais por ano. Uma parte dessa água pode ter um tratamento adequado para usos futuros compatíveis. O projeto VIRA pretende atrair "fãs", numa abordagem criativa, divulgando informação e apoiando a população e os decisores na mudança de mentalidades, na implementação de boas práticas ambientais e o uso racional da água. Através da produção de uma Cerveja Artesanal de elevada qualidade, demonstramos que é possível utilizar água reciclada em diversas aplicações, ajustando a sua qualidade de acordo com a utilização a que se destina, nomeadamente, utilizações que não requerem água potável.





Se a tecnologia de hoje permite transformar águas residuais em água potável, também permite dar um tratamento adequado para vários outros fins, como lavar ruas, regar espaços verdes ou mesmo sistemas de ar condicionado em grandes áreas industriais.





A Economia Circular promove a redução, a recuperação e a reutilização. Este caminho circular, de que o VIRA é um exemplo claro, ajudará a reduzir a pressão sobre os recursos hídricos. As alterações climáticas, as secas prolongadas e intensas e a escassez hídrica trazem à tona a necessidade de VIRAR mentalidades, VIRAR conceitos e VIRAR hábitos, de forma a contribuir para a necessária mudança na perceção e comportamento da população.





O projeto "VIRA" da Águas do Tejo Atlântico recebe distinção pela reutilização da água e mudança de mentalidades.

O "Prémio Inovação 2021" atribuído à VIRA pela organização WATER REUSE EUROPE reflete o compromisso estratégico da Tejo Atlântico na promoção da economia circular no ciclo urbano da água. É a primeira vez que este prémio é atribuído a um projeto português.

Desenvolvido em parceria com a cervejeira Cervejeira Cerlinx e a Moinhos Água e Ambiente, empresa tecnológica responsável pela osmose inversa utilizada no tratamento das águas residuais, a VIRA é produzida com água 100% reciclada e 100% segura.





Uma cerveja sustentável! VIRA

Sobre o Prêmio de Inovação da Water Reuse Europe





O objetivo do Water Reuse Europe Innovation Prize é premiar os profissionais que estão abrindo novos caminhos na conceção e entrega de projetos de reutilização de água e mostrar projetos e iniciativas que estão na vanguarda da prática de reutilização na Europa. Em 2017, o primeiro prêmio da Water Reuse Europe foi entregue à Aquabio por sua solução de reutilização de água no site Cucina Sano da Bakkavor em Boston, Lincolnshire, Reino Unido. Em 2019, o Water Reuse Europe Innovation Prize foi atribuído ao novo esquema de reutilização potável indireta de Mörbylånga, na Suécia.