Visitas orientadas e workshop

A China está em destaque no Museu do Oriente durante o mês de Junho, que propõe um conjunto de actividades para dar a conhecer este território e as suas tradições milenares, através da Ópera de Pequim e das artes plásticas.





Combinando a melodia dos instrumentos tradicionais chineses, canto, dança, acrobacias e artes marciais, a ópera chinesa distingue-se também pela caracterização única das suas personagens e pela riqueza do seu repertório. No dia 9, numa visita orientada à exposição "A Ópera Chinesa", é revelado o seu Dicionário de Cores e a extrema importância da cor em cena, desde as do guarda-roupa que determinam a caracterização social das personagens, à maquilhagem, que faz antever a sua personalidade.





Já no dia 23, é à caracterização que se dedica esta visita, focada na maquilhagem, figurinos e adereços que ajudam a compor as personagens, sendo essenciais para a sua identificação.





No sábado 29 de Junho, é através das artes plásticas que se exploram as tradições chinesas, com o workshop Zhen Xian Bao, que ensina a construir um livro aplicando uma arte tradicional rural.





Outrora fabricado por algumas minorias étnicas nas mais remotas províncias montanhosas do Sul e Sudoeste da China, o livro de múltiplas caixas — Zhen Xian Bao — servia para transportar utensílios de costura (sobretudo linhas e fios), moldes e padrões de papel, e mais tarde, fotografias de família e outros documentos associados a memórias pessoais.





Sendo uma arte tradicional rural, quase extinta, e útil à requintadíssima produção de indumentária para cerimónias e festivais, o Zhen Xian Bao era usualmente feito a partir de papéis reciclados, apresentando-se no formato de livro, fechado por um fio preso a uma capa de tecido. Uma vez aberto, compunha-se de um número variável de caixas de papel, de diferentes dimensões, que se sobrepunham, comprimiam, abriam e fechavam através de engenhosos processos de dobragem.





Depois de uma breve introdução à cultura, paisagem e motivos ornamentais usados pelas minorias étnicas, mestres nesta arte ancestral, serão apresentados vários livros como exemplo, aprendendo cada participante a fazer o seu Zhen Xian Bao, para nele guardar os seus bens mais preciosos, ou simplesmente, produzir um livro "tão fino", que como pretendia o sábio Yi Yun Ti, não haja palavras que o possam descrever.





Visita orientada à exposição "A Ópera Chinesa"

Dicionário de Cores na Ópera Chinesa

9 de Junho, domingo

Horário: 16.00-18.00

Público-alvo: M/ 16 anos

Preço: 5 €

Participantes: mín. 5, máx. 25





Visita orientada à exposição "A Ópera Chinesa"

Caracterização na Ópera Chinesa: maquilhagem, adereços e figurinos

23 de Junho, domingo

Horário: 16.00-18.00

Público-alvo: M/ 16 anos

Preço: 5 €

Participantes: mín. 5, máx. 25





Workshop Construção de um Livro Chinês – Zhen Xian Bao

29 de Junho, sábado

Horário: 10.00-16.30

Preço: 50 €

Participantes: mín. 5, máx. 10