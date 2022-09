Vitacress lança novidade no portefólio dos woks: Wok Ibérico

A Vitacress, empresa cem por cento nacional, acaba de lançar o Wok Ibérico, uma nova mistura de folhas baby e vegetais cortados e prontos a saltear num wok ou frigideira. Mesmo a tempo do outono, a marca apresenta esta novidade que combina vários sabores de inspiração ibérica, bem característicos do paladar português e que pretendem conquistar as receitas desta nova estação do ano.





Esta nova receita, sendo uma das mais coloridas, é composta por uma mistura de espinafres, abóbora, pimentos amarelo e vermelho, couve branca, couve roxa e curgete, dos quais a abóbora é destacada por ser a primeira vez que a Vitacress a inclui numa receita. A combinação de pimentos confere um sabor latino/ibérico à receita, enquanto a abóbora apresenta um sabor adocicado e, após salteado, uma textura suave que se desfaz na boca.