Whitestar eleita TOP Employer Portugal pela segunda vez

A Whitestar Asset Solutions S.A, empresa líder em Portugal na gestão e recuperação de carteiras de crédito e imobiliário, foi certificada Top Employer Portugal 2021, pelo segundo ano consecutivo, pelo Top Employer Institute, uma instituição global que reconhece, em mais de 119 países, as empresas com melhores práticas de recursos humanos.





Esta certificação é atribuída a empresas que se diferenciam pelas práticas de excelência junto e para os seus colaboradores, no âmbito da gestão de recursos humanos. Para ser certificada, a Whitestar passou, ao longo do último ano, por auditorias rigorosas que reavaliaram mais de 600 processos e políticas relacionadas com as condições de trabalho, promoção do talento, a progressão de carreira, tecnologia e comunicação.





Eduardo Mendes, Diretor de Recursos Humanos da Whitestar e da Arrow Global para o sul da Europa, considera que "2020 foi um ano atípico para todos e ainda mais desafiante ao nível dos Recursos Humanos de qualquer empresa. Na Whitestar, a nossa prioridade foi manter os colaboradores seguros, em teletrabalho, mas garantindo a nossa cultura e o contacto social, mesmo que virtualmente. Conseguir esta certificação uma vez, sendo a única empresa do setor a fazê-lo, já era bom. Duas vezes é ainda melhor!"





A certificação Top Employer Portugal 2021 coloca a Whitestar num grupo restrito de empresas a nível mundial, reforçando o estatuto de empresa de referência.

Sobre a Whitestar Asset Solutions S.A.

Fundada em 2007, a Whitestar Asset Solutions, S.A. é a empresa líder em Portugal na gestão e recuperação de carteiras de crédito, incluindo portfólios performing, sub-performing e non-performing, e imobiliário. A sua oferta compreende um serviço integrado e completo de gestão de ativos para investidores e originadores, incluindo consultoria, gestão imobiliária, titularização e estruturação, business analytics, entre outros.

Em 2015, a Whitestar foi adquirida pelo Grupo Arrow Global (Reino Unido), passando a integrar um dos principais grupos económicos Europeus a operar no mercado de aquisição e gestão de carteiras de crédito.

Sobre o Grupo Arrow Global

Fundada em 2005, a Arrow Global é especializada na compra, recuperação e gestão de ativos non-performing e non-core. Identifica, adquire e gere carteiras de crédito com e sem garantias, assim como ativos imobiliários oriundos de bancos e instituições financeiras. O negócio da Arrow Global é regulado em vários dos cinco países da europa onde está presente, tendo sob gestão mais de £50 mil milhões e 2.500 colaboradores.