Workshop sexo tântrico

O Eros Porto não parou. Apesar da pandemia e de todas as restrições, vai-se reinventando até podermos estar novamente todos juntos.





Recentemente foi criada uma parceria com a Erotictoc, uma sexshop online portuguesa. Com o objetivo de relembrar as sensações e recordar os salões eróticos "pré-pandemia", que tantas saudades deixaram, será realizada uma actividade online que abordará variadas temáticas sobre o sexo, sem tabus.



A primeira de muitas "Conversas Erotictoc by Eros Porto" será conduzida pelos fundadores do projeto Bloom Barcelona, dois sexólogos com uma vasta experiência no Sexo Tântrico, que irão dar voz a um Workshop online totalmente gratuito.





Quer saber como praticar Sexo Tântrico e atingir sensações incríveis? Experimentar novos prazeres e descobrir novas formas de se conectar com o seu parceiro/a? Então não perca este workshop prático onde irá aprender tudo sobre este tema e praticar o melhor Sexo Tântrico no conforto da sua casa.





Dia 27 de Abril 2021 às 21h na plataforma Zoom.