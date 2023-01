XVIII Concurso Nacional de Teatro homenageia Ruy de Carvalho

O XVIII Concurso Nacional de Teatro Ruy de Carvalho (CONTE) foi apresentado hoje, em conferência de Imprensa, no Theatro Club, a sala de espetáculos povoense que irá receber este certame.





A organização do CONTE está a cargo da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e da Federação Portuguesa de Teatro (FPTA), tendo sido retomada a parceria do INATEL, interrompida por dois anos.

Nesta sessão estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Frederico Castro, a Vice-Presidente e Vereadora da Cultura, Fátima Moreira, o Presidente da Federação Nacional de Teatro, Valdemar Mota e a Diretora do Departamento da Cultura da Fundação INATEL, Carla Raposeira.





De entre as 15 companhias que se propuseram a concurso apenas foram escolhidas nove pela Federação Nacional de Teatro, tendo todas elas já concorrido em outras edições, o que significa que este é um concurso em que as companhias querem participar, devido à qualidade, credibilidade e projeção que este evento lhes confere.

Nas palavras da Vereadora da Cultura, Fátima Moreira, "o Conte é um evento que, pelas caraterísticas que tem, coloca a Póvoa de Lanhoso, ao nível de excelência, pois teremos aqui, neste período, o que se faz de melhor no teatro associativo, a nível nacional."





A responsável pela Cultura povoense acrescentou ainda que "se a Póvoa de Lanhoso já é conhecida pela relevância que atribui ao Teatro associativo, também o legado que o nosso concelho tem ao nível da música filarmónica, quase secular, é igualmente importante e é por isso que este ano trazemos uma nova proposta. Todos os espetáculos serão antecedidos por um concerto da Banda Musical dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso. Teremos oportunidade de, no mesmo espaço, o Theatro Club, podermos apreciar várias formas de arte, a fotografia, cujos trabalhos estarão patentes; de música, com as peças que a Banda Musical irá interpretar e o teatro, com as peças que a cada dia, subirem ao palco".





O concurso, no qual serão apresentadas nove peças de teatro, decorrerá entre os dias 4 de Fevereiro e 4 de Março, estando a cerimónia de encerramento marcada para o dia 11 de Março.

A edição deste ano contará com uma exposição dedicada ao patrono do Conte "Retratos contados de Ruy de Carvalho" e uma Tertúlia, dedicada ao tema "Envelhecimento ativo". Associar a vertente social à oferta cultural é também um marco inovador nesta edição, despertando consciências e partilhando histórias e experiências. Estas iniciativas estão marcadas para o dia 5 de Fevereiro, pelas 15h00 e 15h30, respetivamente.

O Presidente da Câmara Municipal, Frederico Castro, enfatizou a presença do grande senhor do teatro nacional, Ruy de Carvalho, para a inauguração da exposição e para a participação na Tertúlia. "Regressando mais uma vez à Póvoa de Lanhoso, Ruy de Carvalho confere a este evento a relevância nacional que, desde sempre, lhe está inerente. É também uma excelente oportunidade para que os povoenses, amantes do teatro, possam estar e conviver com esta personalidade, que é também já, um pouco povoense. Sendo também uma oportunidade única a junção da oferta musical associada à arte de Talma, os amantes da música poderão ter a oportunidade de experimentar novas formas de arte."

XVIII CONCURSO NACIONAL DE TEATRO – RUY DE CARVALHO

4 de fevereiro a 11 de março de 2023

4 fevereiro

"A furgoneta"

Teatro de Balugas

10 fevereiro

"A cadeira"

Páteo das Galinhas

11 fevereiro

"Macbeth"

Teatro sem dono

17 fevereiro

"Miosótis"

Duplaface

18 fevereiro

"Pecado de João Agonia"

ACAL – Associação Cultural e Artística de Lourosa

24 fevereiro

"A comédia da urna"

CONTACTO – Companhia de Teatro Água Corrente de Ovar

25 fevereiro

"Trincheira central"

Grupo de Teatro Renascer

3 março

"Até que a boda nos separe"

Grupo Dramático e Recreativo da Retorta

4 março

"Retalhos de uma diva"

Plebeus Avintenses

11 março