XXIV Feira da castanha judia

Feira conta com 65 expositores, a maioria do Concelho de Valpaços, mostrando o que melhor que se faz e produz na região nos dias 5, 6 e 7 Novembro.

A organização espera receber alguns milhares de visitantes nos três dias de actividades da Feira da Castanha Judia de Carrazedo de Montenegro.

"O objetivo é criar um espaço de promoção, divulgação e escoamento dos produtos locais e ao mesmo tempo servir de incentivo à produção local, sendo esta uma edição especial, após a não realização em 2020 devido à pandemia", referiu a Vereadora da Educação, Cultura e Desporto do Município de Valpaços, Teresa Pavão.

Uma montra do que de melhor o Concelho tem para oferecer nesta altura do ano, o Pavilhão Rota da Castanha e imediações vai albergar expositores ligados ao vinho, ao azeite, ao fumeiro, ao Folar de Valpaços IGP e pão variado, ao mel, aos frutos secos, ao artesanato e, claro está à rainha do evento, a Castanha DOP da Padrela, entre outros.

A doçaria da castanha estará em destaque com a Comitiva de Beynat, vila francesa com a qual a vila de Carrazedo de Montenegro tem um acordo de geminação a confeccionar o Bolo de Castanha com 600 Kg que será partilhado com o público ao final da tarde de domingo.