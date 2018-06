Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

17 º Aniversário Cardeira & Costa

A Cardeira & Costa comemora 17 anos, no próximo sábado, e convida Carlos Areia e Rosa Bela

No próximo dia 23 de junho, a Cardeira & Costa, empresa do ramo imobiliário, vai comemorar o seu 17º aniversário. Para isso a empresa vai oferecer a todos os seus colaboradores um dia cheio de atividades de Team Building, no Norpark, na Nazaré, que culminará num jantar de gala. Durante o jantar de gala haverá um espetáculo apresentado pelo ator Carlos Areia e a Rosa Bela. Será um espetáculo recheado de animação e várias surpresas.