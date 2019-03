Feira de Março de volta a Aveiro

Foi ontem apresentada a 585ª Edição da Feira de Março, que vai decorrer de 23 Março a 25 de Abril.

10:23

A maior mostra económica da Região Centro e um dos maiores parques de diversão do país abrem ao público no dia 23 de março. Mais de duas centenas de empresas e 24 associações do Município de Aveiro participam na Feira de Março 2019, que decorre até ao dia 25 de abril no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.





Este ano o certame volta a dividir-se nos tradicionais setores de exposição, comercial e de diversão. No setor de exposição participam 122 empresas, divididas pelas áreas da medicina, automóvel, cosmética, mobiliário, imobiliário, eventos, construção civil, fotografia, produtos ortopédicos, energias renováveis, climatização, decoração, automatismo, entre outras.





O setor comercial (na zona exterior) apresenta 65 empresas/expositores das áreas de restauração, charcutaria, doçaria, farturas, loiças tradicionais, pronto-a-vestir, artesanato, entre outros. Por sua vez, o setor de diversão, um dos maiores parques de diversão do país, apresenta 50 divertimentos, num total de 237 empresas presentes.





Dez concertos





Os 4emeia (23 de março); Paulo de Carvalho (29 de março); Xutos & Pontapés (30 de março); Anselo Ralph e RFM Dance Flor com Rich & Mendes (05 de abril); Piruka (06 de abril); Lucas Lucco (12 de abril); Blaya (13 de abril); Olavo Bilac (19 de abril); Jimmy P (20 de abril) e Toy (22 de abril), são os 10 grandes concertos da edição deste ano. Os espetáculos vão realizar-se na Tenda da Música e terão início às 22h00, todas as sextas-feiras, sábados e segunda-feira de Páscoa.





A entrada gratuita aos domingos revelou-se um dos sucessos das últimas edições. Assim, a medida vai repetir-se este ano, transformando este dia num verdadeiro encontro de famílias e amigos. Sendo paga nos dias 23 e 29 de março e 6, 19, 20 e 22 de abril com o custo do bilhete a 2€, já os dias 5 e 13 de abril o bilhete custara 3€ e nos dias 30 de março e 12 de abril de 5€. As crianças até aos 6 anos, inclusive, não pagam bilhete.





Evento ambientalmente sustentável





A presença das associações volta a ser acarinhada nesta edição. Mais de duas dezenas de associações do Município de Aveiro vão estar presentes no certame. Em destaque vão estar os ovos-moles, com a presença da APOMA – Associação Portuguesa dos Ovos Moles de Aveiro.





Na edição de 2019, a Feira de Março dá passos largos no objectivo de se tornar um evento ambientalmente sustentável.

Uma das campanhas a promover apela à reutilização do copo. Os visitantes terão a oportunidade de utilizar um "copo Feira de Março 2019" – especialmente concebido para o efeito – nos diferentes estabelecimentos de venda de comida e bebidas. Por todo o recinto vão ser disponibilizados pontos de lavagem e no final o visitante pode levar o copo consigo. Com esta medida termina o uso do copo e da palhinha de plástico.





Outra campanha ambiental a desenvolver no recinto da Feira de Março vai ser gerida pela ERSUC. Todos os feirantes serão convidados a separar o lixo, sendo-lhes disponibilizados recipientes para o efeito. O resultado financeiro desta campanha de recolha selectiva de resíduos vai ser entregue a uma instituição de solidariedade social do Município de Aveiro.