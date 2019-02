Turismo na República Dominicana começa fortemente neste 2019

Feira Internacional de Turismo, Fitur, selecionou a República Dominicana como sócia da sua 39ª edição.

15.02.19

Graças ao excelente desempenho do país caribenho, a Feira Internacional de Turismo, Fitur, selecionou a República Dominicana como sócia da sua 39ª edição, sendo a quarta ocasião em que tal ocorre com esta modalidade.





Foi impossível aos participantes de todo o mundo nesta feira ignorar a República Dominicana, uma vez que, na qualidade de sócia de Fitur, o nome da meia ilha marcou presença em todas as promoções realizada pelo gabinete da Institução Ferial de Madrid (Ifema).





Além do nome da República Dominicana estar junto ao da Fitur à entrada de cada pavilhão da Ifema que dava acesso à feira, foi habitual ver, nas principais avenidas de Madrid, muitos autocarros de transporte público com uma publicidade do evento, em que também brilhava o país dos dominicanos.





Além disso, a Organização Mundial do Turismo (OMT) reconheceu que o turismo na República Dominicana apresenta o maior crescimento nas Caraíbas, bem como um dos mais destacados em toda a América latina.





Relativamente a esta edição da Fitur, que atraiu mais de 251.000 visitantes, o ministro do Turismo dominicano, Francisco Javier García, explicou que foi também aquela em que marcou presença um maior número de empresários dominicanos que não estão necessariamente ligados ao setor da hotelaria.





«Sabemos que, quando o turismo cresce, cresce a agricultura, cresce a agropecuária, cresce a construção, crescem os transportes, cresce o comércio, cresce a banca», sublinhou García, durante uma cerimônia realizada no âmbito da feira.





Na Fitur 2019, o país participou com praticamente tudo o que é necessário para obter uma boa fatia do bolo turístico. Entre os expositores, de realçar a presença de empresas conceituadas nos domínios do turismo e da energia, bem como várias entidades financeiras, que oferecem créditos às pessoas que pretendem passar férias ou investir no país.





Sobre Républica Dominicana





Descoberta em 1492 por Cristóbal Colón, a República Dominicana é conhecida pela história fascinante, paisagens deslumbrantes e rica cultura que se refletem na música, na arte e nos produtos locais, como rum, cigarros, ámbar, larimar, café e chocolate.





Conhecido como o destino de golfe número um no Caribe e na América Latina, a República Dominicana tem 26 campos de golfe. Também oferece oportunidades para ecoturismo ou turismo de aventura, com muitas quedas da água, o pico mais alto do Caribe e reservas naturais. Os hotéis e resorts fazem do melhor destino para casamentos e viagens românticos. Além disso, fornece a infraestrutura perfeita para congressos e convenções. Acessível através de oito aeroportos internacionais, a República Dominicana tem tudo o que você sonha.





Para mais informação:

Oficina de Turismo de República Dominicana

Alcalá, 59 – 4a plta – Madrid – Tel. 91 417 73 75