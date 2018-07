Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

1º Reconhecimento Internacional do PRESUNTO VARANGRA CRIADO A CAMPO NO ALENTEJO

3 ESTRELAS Ouro para o Presunto Varanegra Gourmet

17:54

O presunto VARANEGRA GOURMET foi premiado pelo International Taste & Quality Institute - iTQi



O International Taste & Quality Institute - iTQi é referência mundial na avaliação e promoção de alimentos e bebidas de sabor superior.



iTQi é parceiro das 15 mais prestigiadas instituições de culinária européias e associações de sommeliers,tais como: Maîtres Cuisiniers de France, Academy of Culinary Arts, Hellenic Chefs' Association, Académie Culinaire de France, Verband der Köche Deutschlands, Federación de Asociaciones de Cocineros de España, Federerazione dei Cuochi Italiana, Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal, Årets Kock of Sweden, Euro-Toques, Gilde Van Nederlandse Meesterkoks, Craft Guild of Chefs, Turkish Cooks Association, World Master Chefs Society (WMCS) e Association de la Sommellerie Internationale (ASI).



Centenas de pequenas, médias e grandes empresas de mais de 131 países já se beneficiaram do Superior Taste Award.