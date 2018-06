120º aniversário da independência das Filipinas

Museu do Oriente organiza concerto comemorativo

15:36

O Museu do Oriente assinala os 120 anos de independência das Filipinas com um concerto comemorativo interpretado pelo pianista Raul M. Sunico, no dia 24 de Junho, às 18.00, com entrada gratuita.Chopin, Ravel, Gershwin e Piazzolla são alguns dos compositores que integram este programa, a par de temas da autoria do próprio artista.Raul M. Sunico estudou Música e Matemática na Universidade das Filipinas e foi bolseiro na prestigiada Juilliard School, em Nova Iorque. Venceu a Medalha de Prata do Concurso Internacional de Piano Viotti e o Henry Cowell Prize, entre um impressionante palmarés internacional de distinções e prémios na área da música e da cultura. Em 2017, foi-lhe conferida a Ordem da Estrela de Itália pelo Presidente da República deste país.Com uma ilustre carreira como concertista, que o levou aos mais prestigiados palcos de todo o mundo, Sunico gravou mais de 50 registos, entre transcrições para piano de canções do folclore filipino e kundimans, peças clássicas, repertório de câmara e duetos para piano, bem como composições originais.Desde 2010, tem desempenhado cargos de direcção em organismos oficiais no âmbito da cultura e ensino das artes nas Filipinas e integra o corpo docente do Conservatório de Música da Universidade de Santo Tomás, da qual foi reitor entre 2002 e 2016.PROGRAMAS. Rachmaninoff• Prelúdio em Dó sustenido menor, op. 3 no. 2• Prelúdio in Sol sustenido menor, op. 32 no. 12• Momento musical em Mi menor, op. 16 no. 4F. Chopin• Nocturno em Si, op. 9 no. 3• Valsa em Dó sustenido menor, op. 64 no. 2I. Albeniz | El Puerto (da Suite ‘Iberia’)J. Viana da Motta | Scenas Portuguezas, op. 9 no.1 (Cantiga d’Amor)M. Ravel | La ValseIntervaloF. P. De Leon | KundimanCuenco/arr. Sunico | Bato sa BuhanginCanseco/arr. Sunico | Hanggang sa Dulo ng Walang HangganR. Wagner/F. Liszt | Liebestod (de ‘Tristan und Isolde’)F. Liszt | Vallee d’ObermannA. Piazzolla• Milonga del Angel• Adios Nonino (Tango)G. Gershwin | Rhapsody in BlueConcerto comemorativo 120º Aniversário da independência das Filipinas24 junho18.00Duração: 90’, com intervaloM/6 anosEntrada gratuita mediante levantamento de bilhete no próprio dia