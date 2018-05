Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

137 LuxResidence inaugurado com evento especial

Com o 137 LuxResidence, a JPS GROUP inaugura, já esta sexta-feira, um novo conceito de lifestyle para a habitação

18:20

A JPS GROUP é uma empresa portuguesa que desenvolve os seus projetos imobiliários através de uma perspetiva 360º. A sua capacidade de trabalho vai desde a elaboração de estudos de mercado, projetos de arquitetura e especialidades, até ao desenvolvimento de todas as peças de comunicação e marketing. Além disso, a empresa dispõe de uma boutique de investimento – a JPS Real Estate Investments – que se dedica à comercialização de todos os imóveis do grupo.



Neste momento, a JPS GROUP tem em comercialização três grandes empreendimentos. O SkyCity, localizado na Serra de Carnaxide e composto por 255 apartamentos e 115 moradias; o The Village, na Malveira, do qual fazem parte 31 moradias; e o Dream Living, um condomínio de luxo no Alto da Montanha, em Carnaxide, com 90 apartamentos e rodeado por todo o tipo de serviços.



Com o 137 LuxResidence finalizado e pronto a ser entregue aos seus proprietários, a JPS GROUP não quis deixar de assinalar o momento com uma festa de inauguração. Neste empreendimento é possível viver com o luxo de um hotel, um dos fatores que justifica o seu sucesso de vendas. O 137 LuxResidence reúne um conjunto de características únicas, com destaque para os serviços que oferece, que incluem um concierge 24 horas, piscina, ginásio, SPA e ainda zona de restauração.