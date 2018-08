Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

17•56 é o novo Museu & Enoteca da Real Companhia Velha

Novo centro de visitas, no Cais de Gaia, à beira do Rio Douro.

18:22

Está para breve a abertura do 17•56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha, o novo centro de visitas da mais antiga empresa portuguesa, com actividade ininterrupta há quase 262 anos. Localizado à beira do rio Douro, no Cais de Gaia (na Alameda da Rua Serpa Pinto, 44B; também com entrada pela Avenida Ramos Pinto), vem ocupar parte daquele que outrora foi um dos armazéns da Companhia.



O 17•56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha é um espaço com 3.000 m2, divididos em dois pisos, onde vinho, gastronomia e história se complementam e onde tempo e conforto são palavras-chave. O nome faz referência ao ano da instituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (também denominada por Real Companhia Velha), o mesmo da 1.ª Demarcação do Alto Douro: 1756, mais precisamente a 10 de Setembro. O ponto a "quebrar" o ano, 17•56, faz com que seja mais fácil de o memorizar e dizer.



"Este é um projecto com o qual sonhávamos há anos, senão décadas. Naturalmente, vamos manter as nossas instalações e Caves de Vinho do Porto na Rua Azevedo de Magalhães, também em Vila Nova de Gaia, com um circuito de visitas e provas cada vez mais dinâmico, mas ter um centro de visitas à beira rio vai levar-nos para outro patamar de (re)conhecimento, nomeadamente junto dos visitantes estrangeiros, que são cada vez mais numerosos.", afirma Pedro Silva Reis, Presidente da Real Companhia Velha. "Com este espaço, temos a ambição de ser uma referência no circuito internacional dos apreciadores de vinho.", acrescenta.



Museu da 1.ª Demarcação



O Museu da 1.ª Demarcação situa-se no piso 0 e é contíguo a uma sala de provas e loja de vinhos. Dividido em seis capítulos, no núcleo museológico conta-se a história do Douro, a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, indissociável da própria história da Real Companhia Velha. É possível fazê-lo através de inúmeros objectos e documentos pertença do espólio da empresa, onde se destaca o Alvará Régio assinado por D. José I a 10 de Setembro de 1756, sob os auspício do Marquês de Pombal – disponível na versão original, intocável, e em duas versões digitais, passíveis de serem folheadas – e garrafas históricas. Um museu que nos conta também alguns dos mais importantes acontecimentos mundiais.



Enoteca 17•56



No piso 1 situa-se a Enoteca 17•56, um espaço que pretende contribuir para a afirmação do Porto como uma das dez capitais mundiais do vinho e onde a oferta gastronómica é bastante variada, mas o vinho é rei. De notar que, para além do amplo portefólio da Real Companhia Velha (aqui listado com 300 referências, por ter mais do que uma colheita por vinho), vão estar ao dispor alguns dos melhores vinhos de Portugal, na secção ‘Carta dos Amigos’, e também vinhos das imponentes regiões do Velho Mundo. No total, a carta de vinhos ultrapassa as 500 referências.



O vinho é o foco de todo este projecto, sendo complementado com uma variada oferta gastronómica, na Enoteca 17•56. Logo à entrada, a Fromagerie Portuguesa apresenta uma selecção de cinquenta queijos nacionais e internacionais, que podem ser consumidos no local ou comprados para levar para casa. A oferta de cozinha tradicional, peixes e mariscos é assegurada por um chefe e equipa da Real Companhia Velha. O Reitoria assegura as sandes gourmet e a steakhouse, com carnes maturadas diversas; e o Shiko um raw bar, de inspiração japonesa.



Este sofisticado espaço contempla ainda uma zona de lounge, um cigar club (para apreciadores de charutos, em harmonia com bons Vinhos do Porto), duas salas privadas e um terraço panorâmico.



17•56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha

Morada: Alameda da Rua Serpa Pinto, 44B (entrada principal) ou Avenida Ramos Pinto

Telefone: 222 448 500

Museu

Horário: 10h30 às 19h00

Preço: 15 euros por pessoa (com prova de vinhos)

Enoteca

Abertura: Durante o mês de Agosto – a confirmar

Horário: 11h00 às 23h00, todos os dias

Lotação: 190 lugares