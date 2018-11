2ª São Silvestre de Corroios

Tendo sido a edição inaugural um grande sucesso, realiza – se no próximo dia 02 de Dezembro a 2ª edição da prova.

Prova gratuita e aberta a todos, decorre no próximo dia 2 de Dezembro, a partir das 9,00 h no Parque Urbano da Quinta do Marialva e tem por objectivo juntar 1000 participantes a correr na freguesia de Corroios. O evento será composto por uma prova principal de 10 km, para os escalões juniores, seniores e veteranos e de várias provas de 1 km para os escalões até aos juvenis.

A prova principal inserida no âmbito do Troféu de Atletismo do Seixal, decorrerá nas artérias da vila de Corroios, com partida do Parque Urbano do Marialva e chegada dentro do pavilhão multiusos do referido parque. Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados de cada escalão, dos benjamins aos veteranos, bem como as cinco primeiras equipas. Haverá lembranças para todos os participantes destacando – se a oferta de uma camisola técnica aos 1000 participantes da prova. Tendo como madrinha a campeã do Mundo, Carla Sacramento.