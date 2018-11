20 a 24 de Novembro com entrada gratuita

Semana da Cultura Coreana no Museu do Oriente

O traje típico, a caligrafia, a dança e a música, são apenas algumas das manifestações culturais da Coreia que podem ser experimentadas durante a Semana da Cultura Coreana, no Museu do Oriente de 20 a 24 de Novembro. Entre workshops, demonstrações e sessões de contos, este programa de entrada gratuita é co-organizado com a Embaixada da Coreia.

O primeiro dia, 20 de Novembro, dá a conhecer um país vanguardista, com os workshops de K-Beauty e Dança K-Pop. Para além de aprenderem alguns cuidados a ter com a pele e dicas úteis para uma maquilhagem ao estilo coreano, os participantes vão também conhecer os passos básicos do K-Pop de modo a que, no final, estejam aptos a recriar uma actuação à semelhança dos famosos grupos de K-Pop.

O dia seguinte, 21 de Novembro, apresenta os instrumentos de corda tradicionais da Coreia, o Haegeum e o Kayageum, durante uma demonstração que convida os participantes a aprender um pouco mais sobre esta cultura e a ouvir algumas músicas tradicionais deste país. Também neste dia sugere-se o workshop de Bojagui, que pretende trabalhar o tecido coreano usando técnicas tradicionais, e o workshop de Taekwondo, para crianças e adultos interessados em conhecer esta arte marcial milenar.

Segue-se, a 22 de Novembro, um workshop de caligrafia coreana que introduz os participantes nesta arte, uma oficina que dá a conhecer o alfabeto Hangeul que promete ensinar a ler em coreano e, um workshop de Hanji Gongye, um papel tradicional coreano que será utilizado para criar bases para copos.

Antes de terminar esta celebração, há ainda tempo para fazer uma experiência de Hanbok, o traje tradicional da Coreia, caracterizado por cores vibrantes e linhas simples, e assistir a uma sessão de contos coreanos dirigida aos mais novos.

Com um programa diversificado, a Semana da Cultura Coreana pretende dar a conhecer as várias expressões da tradição cultural e artística deste país. Todas as actividades são gratuitas, mas é necessária inscrição.



Semana da Cultura Coreana

20 a 24 de Novembro

Gratuito, mediante inscrição

WORKSHOP DE K-BEAUTY

20 de Novembro

10:00-12:00

Participantes: máx. 20

M/15 anos

Gratuito, mediante inscrição

WORKSHOP DE DANÇA K-POP

20 de Novembro

15:30-17:30

Participantes: máx. 20

M/12 anos

Gratuito, mediante inscrição

Este workshop é dado em língua inglesa

Recomenda-se aos participantes trazerem roupa confortável, ténis, toalha e água

WORKSHOP DE BOJAGUI

21 de Novembro

10:00-12:00

Participantes: máx. 16

M/12 anos

Gratuito, mediante inscrição

WORKSHOP DE TAEKWONDO

21 de Novembro

14:30-16:00

Participantes: máx. 20

M/5 anos

Gratuito, mediante inscrição

Recomenda-se aos participantes trazerem roupa confortável, toalha e água

APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CORDA TRADICIONAIS DA COREIA

21 de Novembro

15:00-17:00

Participantes: máx. 20

M/12 anos

Gratuito, mediante inscrição

WORKSHOP DE CALIGRAFIA HANGEUL

22 de Novembro

10:00-11:30

Participantes: máx. 15

M/12 anos

Gratuito, mediante inscrição

Este workshop é dado em língua inglesa.

WORKSHOP DE HANJI GONGYE

22 de Novembro

15:00-17:00

Participantes: máx. 20

M/12 anos

Gratuito, mediante inscrição

WORKSHOP DE HANGEUL

22 de Novembro

17:00-18:30

Participantes: máx.20

M/12 anos

Gratuito, mediante inscrição

Este workshop é dado em língua inglesa

EXPERIÊNCIA DE HANBOK – TRAJE TRADICIONAL

24 de Novembro

10:00-12:00; 14:00-17:00

M/ 5 anos

Gratuito, por ordem de chegada

CONTOS COREANOS

24 de Novembro

10.30-16.00

Duração: 30’

Para crianças dos 5 aos 10 anos

Gratuito, mediante inscrição

Co-organização Embaixada da Coreia

www.museudooriente.pt