Um programa de luxo que volta a marcar a agenda cultural deste Verão

16.05.18

Da nova pop de Carolina Deslandes às grandes composições de Rodrigo Leão, da energia de Linda Martini às vozes singulares de Filipe Catto e Carminho, há todo um universo de sons para ouvir na quinta edição do festival que celebra a nossa língua.

No cartaz que O Sol da Caparica já anunciou para a sua quinta edição - para a qual já há bilhetes diários à venda nos locais habituais - há espaço para muitas nuances estéticas, para muitos balanços, ritmos e melodias, para sons e palavras, para canções de diversas voltagens: Carolina Deslandes, Rodrigo Leão, Linda Martini, Filipe Catto ou Carminho são bons exemplos da diversidade que marca esta edição do festival que celebra a nossa língua.

Carolina Deslandes faz d´O Sol da Caparica a sua nova "Casa"

Carolina Deslandes acaba de editar o terceiro álbum da sua carreira, Casa, mais um importante degrau numa carreira que tem conhecido apenas o sentido ascendente e que se traduz em aclamação por parte do público que eleva sempre os seus vídeos a milhões de visualizações no YouTube. Com um novo trabalho que se estreou no topo das tabelas de vendas nacionais e que inclui temas como "A Vida Toda", um verdadeiro sucesso viral nas plataformas digitais, ou "Avião de Papel", canção que conta com a colaboração de Rui Veloso, o seu concerto será certamente dos mais aguardados.

Um dos mais aclamados compositores portugueses de sempre, em estreia na Caparica!

Rodrigo Leão, um dos mais aclamados compositores portugueses, tendo em 2018 um ano muito especial: celebra 25 anos da sua carreira a solo, iniciada quando ainda integrava os Madredeus, prepara-se para um ano em cheio com a sua discografia a regressar aos escaparates e uma série de grandes concertos com que espera celebrar junto do público que sempre o aclamou. A sua passagem pel'O Sol Da Caparica vai ser um desses momentos.

Linda Martini, com novo álbum na bagageira, injetam ainda mais energia ao festival!

Bastante diferentes são os Linda Martini, um dos mais singulares e originais projetos do lado mais elétrico da música portuguesa, que ao quinto e homónimo registo conseguiu também a proeza de encimar as tabelas de vendas.

Trata-se de um dos mais sérios casos de culto no nosso país, autores de concertos muito enérgicos, marcados por grandes canções, que o seu público nunca deixa de cantar a uma só voz.

A nova sensação da música brasileira presta homenagem a um dos maiores símbolos da música portuguesa.

Filipe Catto faz parte de uma nova geração de vozes brasileiras que estabeleceram uma maior ligação a Portugal e sinal evidente disso mesmo é o facto de no seu novo trabalho, o álbum Catto, o cantor se entregar à enorme "Canção de Engate", do mestre AntónioVariações. "Fiquei louco pela música e de lá pra cá eu virei fã", explicou o cantor brasileiro sobre o tema de Variações que descobriu aquando de uma passagem pelo nosso país para um concerto. ‘O amor é um momento em que me dou e que te dás’, fala a canção. "Nunca isso me pareceu tão verdadeiro’". E vamos todos testemunhar isso n'O Sol da Caparica.

Uma das mais belas vozes do fado contemporâneo presente no Sol da Caparica.

Moderno ou tradicional? Carminho é uma Fadista!

Entretanto, e a provar que não são apenas os artistas brasileiros que recolhem aplausos em Portugal e que o contrário também acontece, Carminho tornou-se numa das vozes contemporâneas mais amadas no Brasil, facto que a levou a abordar a obra de Tom Jobim no seu mais recente lançamento, Carminho Canta Tom Jobim, disco que mereceu apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo, coroadas de justo sucesso.

Ao Sol da Caparica, festival a que Carminho já reconheceu a coragem de ser diferente, a fadista trará outras canções de uma carreira que tem sido tão celebrada em Portugal como no estrangeiro. Os profissionais hesitam: Moderna ou Tradicional? Nós dizemos que é uma Fadista!

"A nossa língua é hoje muito bem tratada por uma geração descomplexada, que a trata com imaginação e que nos tem oferecido grandes discos"

Nuno Pacheco, jornalista de referência no diário Público, um dos mais atentos observadores da música que entre Portugal, o Brasil e África vai conquistando a atenção de muitos públicos, incluindo, pois claro, o d'O Sol da Caparica, é um dos convidados de Rui Miguel Abreu para a edição deste ano de Debaixo da Língua, o projeto que reúne conversas com artistas de diferentes proveniências e estéticas, com produtores e editores e demais pessoas que pensam a nossa língua: "A nossa língua é hoje muito bem tratada por uma geração descomplexada, que a trata com imaginação e que nos tem oferecido grandes discos".

Uma nova realidade! Uma realidade aumentada pela mão da Monstra!

Com ecrãs animados e realidade aumentada, a Monstra propõe este ano 200 filmes provenientes de quase meia centena de países que ajudam a pensar o nosso mundo e que não dispensam as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias. Desta maneira, também podemos entrar nos filmes. Pelo quinto ano consecutivo, a Monstra volta a aliar-se ao Sol da Caparica para dias intensos de imagem, de cor e de movimento e maravilhas muitas!

O que dizem os poetas? Poetry Ensemble vai tocar e contar!

Parte integrante do programa será a presença do Poetry Ensemble, um coletivo formado por Alexandre Cortez, Filipe Valentim, Luís Bastos e Tiano Inuit, que com instrumentos e vozes irão interpretar a partir do que "Dizem os Poetas" o melhor dos melhores poemas de grandes poetas.

Serão muitas as palavras nesta quinta edição d'O Sol da Caparica. Mas, temos a certeza, ainda mais serão os ouvidos para as escutarem e os olhos para as lerem.

