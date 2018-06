Dia Mundial do Ambiente

Continente é marca de confiança ambiente 2018

17:54

Na semana em que se assinala o Dia Internacional do Ambiente, hoje, dia 5 de junho, o Continente revela que acaba de ser eleito "Marca de Confiança Ambiente 2018" pelos portugueses, na categoria de hiper/supermercados, tendo alcançado o índice de confiança de 45%. Este é o 9º ano consecutivo que a insígnia obtém a distinção.O Continente vê assim reconhecido o seu compromisso com a defesa do meio ambiente e em benefício da sustentabilidade, um trabalho desenvolvido, ao longo de todo o ano, pela Missão Continente. Para assinalar a data, a Missão Continente criou um vídeo de sensibilização para o desperdício alimentar uma vez que, mais do que representar perdas económicas, o desperdício é responsável pela delapidação dos recursos naturais e representa uma fração notável dos resíduos urbanos produzidos. Veja o vídeo aqui: https://goo.gl/y5oEkC A distinção agora atribuída é referente à performance de 2017 da marca, refletida no Relatório Anual da Missão Continente, no qual a vertente ambiental esteve em destaque. Em 2017, a Missão Continente contribuiu para a recolha de 23 toneladas de rolhas de cortiça, 43 toneladas de óleos alimentares usados, 22 toneladas de pilhas usadas, 27 toneladas de baterias automóvel usadas e 300 toneladas de roupa usada. Em termos logísticos, e graças ao projeto de otimização de rotas, o Continente conseguiu uma redução de 558.930 quilómetros nos trajetos efetuados pela sua frota automóvel. O Continente registou, também no ano passado, uma redução de 5,4% do consumo de água e, no que diz respeito à eficiência energética, evitou a emissão de cerca de 428 toneladas de CO2 e reduziu 3,3% do consumo de eletricidade das suas estruturas. A insígnia produziu eletricidade a partir de fontes renováveis, evitando cerca de 4300 toneladas de emissões de CO2. A par destas poupanças, destaque ainda para a atribuição da certificação Platina da LEED atribuída ao Continente de Matosinhos pelo U. S. Green Building Council.Este selo ambiental está incluído no estudo "Marcas de Confiança" realizado pela revista Selecções do Reader’s Digest, que tem como objetivo medir o grau de confiança que os consumidores depositam nas marcas. Esta 18ª edição contou com um universo de 12.000 inquiridos que votaram em dezenas de marcas, distribuídas por 60 categorias de produtos ou serviços.