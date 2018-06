A Lotaria Clássica, o jogo mais tradicional do portefólio dos Jogos Santa Casa

12:54

A Lotaria Clássica, o jogo mais tradicional do portefólio dos Jogos Santa Casa, e que é também o jogo com a maior probabilidade de acerto no número contemplado com o 1º prémio, conta na extração de "Santo António" com uma emissão de duas séries de 70 mil bilhetes, divididos em "quintos", com um montante global para prémios no valor de 4,9 milhões de euros.

Esta emblemática extração realiza-se já no próximo dia 18 de junho pelas 20h.

Em jogo para o 1º prémio estão 1 milhão e duzentos mil euros!

Cada fração tem um custo de €10