Note! E Continente lançam nova campanha de reserva de manuais escolares

17:24

A pensar nas famílias que gostam de ir de férias descansadas e deixar o Regresso às Aulas já tratado, as lojas note! e o Continente Online promovem, até 15 de agosto, a reserva de manuais escolares, do 1º ao 12º ano, beneficiando de um desconto de 6% em Cartão Continente.Para aderir é muito simples, basta que os clientes se dirigiram às lojas note! ou ao www.continente.pt e efetuarem a reserva de manuais escolares, manuais de atividades e cadernos de exercícios. O levantamento pode ser feito nas lojas note! onde foi efetuada a reserva. No caso da encomenda ser feita através do site do Continente Online, o levantamento pode ser feito nas lojas Continente ou a entrega pode ser feita ao domicílio de acordo com a preferência do cliente.Com esta campanha a note! e o Continente Online oferecem aos clientes a possibilidade de pouparem na compra de manuais escolares, ao reduzir o peso desta despesa no orçamento familiar que anualmente é afetado na época do regresso às aulas.Sobre a note!A note! foi considerada a primeira cadeia de retalho especializado em Portugal. As suas lojas disponibilizam uma vasta gama de presentes, papelaria, livros escolares, artigos de pintura, manualidades, publicações, mochilas e acessórios, bem como todo tipo de livros, entre os quais os principais best sellers. Na note! pode ainda tirar fotocópias, imprimir em grandes formatos e encadernar, além de outros serviços e ofertas específicos de cada loja, Jogos Santa Casa, CTT, entre outros.Sobre o Continente Online:O Continente Online é a loja digital da marca Continente disponível 24 horas por dia/ 7 dias por semana. O Continente é a marca de retalho alimentar da Sonae MC. Com 30 anos de existência, foi a primeira cadeia de hipermercados a instalar-se em Portugal e conta atualmente com mais de 275 lojas. As linhas de ação da cadeia são a orientação para o consumidor, os preços baixos, uma forte dinâmica promocional, a qualidade e a variedade dos produtos e serviços. Saiba mais em www.continente.pt