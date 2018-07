Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival do Caracol Saloio

O Festival do Caracol Saloio vai decorrer de 12 a 29 de julho, junto ao Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

17:54

Um festival com características únicas, onde poderá apreciar um leque variado de pratos do ‘famoso’ caracol saloio, que vão desde o tradicional Caracol Cozido ao Caracol à Bulhão Pato, Feijoada de Caracoleta, Caracoleta assada, entre muitas outras especialidades.



De 12 a 29 de julho, os restaurantes Apolo 78, Ludecénio, Briónia, Ímpar, Retiro do Minhoto, Salero, Sabores Vibrantes, O Grelhador, O Cantinho do Limiano e o BBQ Fish & Steakhouse, estarão à sua espera nas tasquinhas preparadas para o receber no Festival do Caracol Saloio 2018.