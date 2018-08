Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intermarché abre nova loja em Sesimbra

Um investimento de 3,5 milhões de euros.

O Intermarché, insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros, abriu dia 2 de agosto uma nova loja em Sesimbra, no distrito de Setúbal. A nova loja de 1100m2 representa um investimento de 3,5 milhões de euros e vai criar 50 novos postos de trabalho na região. O novo Intermarché de Sesimbra apresenta um conceito de loja inspirado no "mercado tradicional" associado à modernidade e inovação dos dias de hoje, onde a proximidade ao cliente é a palavra de ordem e onde se destacam as áreas de Alimentação Saudável, Garrafeira, Beleza e Pet Food.



Jorge Ferreira, dono da nova loja de Sesimbra não esconde a sua alegria: "é com um enorme orgulho que abrimos esta nova loja do Intermarché no distrito de Setúbal. Conhecemos bem a região e estamos muito satisfeitos por estarmos a contribuir para o desenvolvimento da economia local. A nova loja de 1100m2 vai permitir criar 50 novos postos de trabalho o que irá gerar maior dinamismo nesta localidade." O aderente acrescenta ainda: "o novo ponto de venda irá permitir uma nova experiência de compra aos clientes, pois terão acesso a marcas exclusivas do Intermarché, muitos produtos originários da região, fruto de parcerias locais com produtores regionais, assim como a uma grande variedade de produtos e frescos de excelente qualidade."



Na nova superfície comercial o consumidor poderá usufruir de serviços como: cafetaria, restauração/take-away, tabacaria, lavandaria self-service, parque de caravanas e ATM.



Recorde-se que no mesmo dia em que inaugura a nova loja de Sesimbra o Intermarché abre também uma nova loja no centro de Lisboa. A nova superfície comercial em Lisboa, no Arco do Cego conta com 750m2 e representa um investimento de 3 milhões de euros que irá permitir criar 40 novos postos de trabalho na localidade. Recorde-se que em julho a insígnia inaugurou também uma loja em Lordelo, concelho de Paredes, distrito do Porto. Com 1.250m2 a loja do Grande Porto representou um investimento de 5 milhões de euros e permitiu criar 50 novos postos de trabalho. No total a abertura das 3 lojas perfaz um investimento de 11 milhões de euros e vai proporcionar mais de 130 novos postos de trabalho.



Sobre o Intermarché

O Intermarché é a primeira insígnia do Grupo Os Mosqueteiros, atuando há mais de 40 anos por toda a Europa. Em Portugal há mais de 26 anos, o Intermarché conseguiu consolidar a sua experiência no mercado retalhista, contando hoje com 249 pontos de venda, espalhados por mais de 180 concelhos, nos 18 distritos do país.

A estrutura organizacional do Grupo Os Mosqueteiros torna-o distinto, sendo o único Grupo dirigido, diretamente, por empresários independentes, donos e responsáveis pela gestão de cada loja e que beneficiam de um conjunto de estruturas comuns de vendas, logística, direção comercial, desenvolvimento, qualidade, entre outros.

Assim, o Intermarché é uma insígnia constituída por empresas de dimensão humana, baseada na partilha do dia-a-dia com os seus clientes e na adaptação ao ambiente onde estão inseridas, valorizando mercados de proximidade e rapidez na compra.