BOCAge

Teatro Armando Cortez

16:12

As ópticas Conselheiros da visão são o main Sponsor de BOCAge, uma peça que homenageia o "Poeta maldito" dando-nos a conhecer o seu percurso, numa interpretação de Rita Ribeiro, Mafalda Rodrigues e Sandra José, autora de um texto extraordinário que têm merecido um aplauso unânime da critica e dos muitos que já assistiram a "BOCAge o mais honesto homem para se amar" que está em cena no Teatro Armando Cortez até 7 de Outubro, Quinta a sábado - 21H45 | Domingo: 18H00



Inserido na política de responsabilidade social das Ópticas Conselheiros da Visão, com a sua embaixadora Rita Ribeiro, voltam a fundir o apoio à cultura com as causas solidárias que elegem. Bocage é uma forma de abordar o resgate de cães e posterior treino para apoio aos portadores da diabetes, mas também o veículo certo para sensibilizar a população para uma das maiores causas de cegueira no mundo "PREVINA A RETINOPATIA DIABÉTICA …OLHE POR SI"