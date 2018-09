Workshops no Museu do Oriente

Técnicas orientais ensinam a criar desde a página até ao livro

Da página ao livro é o percurso que o Museu do Oriente sugere no mês de Outubro, com três workshops de influência chinesa e japonesa dedicados às técnicas de Papel Marmoreado, Encadernação Japonesa e Livro Dragão.De conhecimento muito restrito e localizado no saber dos grandes mestres da encadernação, o Papel Marmoreado chegou a ser utilizado, em tempos mais remotos, como suporte a documentos sagrados. Com o passar dos anos, as folhas de papel marmoreado chegariam ainda a ser utilizadas nos Alba Amicorum e, muitas das vezes, como papel de embrulho. No sábado, 13 de Outubro, a oficina de Papel Marmoreado dá a conhecer os diferentes materiais a utilizar, incluindo a preparação do banho, das tintas e do próprio papel de suporte, bem como a relação que se estabelece entre a concentração dos pigmentos, a plasticidade dos diferentes materiais e o próprio banho.A 27 de Outubro decorre o workshop de Encadernação Japonesa, que introduz uma das mais antigas técnicas de encadernação artesanal, utilizando o ponto à vista ‘yotsumi toji’, para aplicá-la na produção de cadernos, livros e álbuns.Também neste dia, desafiam-se todos os interessados a construir um Livro Dragão recorrendo a técnicas de dobragem, corte e colagem e materiais de ilustração. Com a forma peculiar de um dragão de papel chinês, este livro abre e fecha, torce e salta, anda e corre. Para ler, brincar ou mesmo decorar, o livro pode conter palavras escritas, desenhos ou papéis variados. A sessão divide-se em três partes, começando pela análise de livros-objeto, seguindo-se a experimentação das técnicas a usar e as várias possibilidades de montagem do livro final e, por fim, a criação de um Livro Dragão personalizado.Workshop de Papel Marmoreado13 de OutubroHorário: 14.00-18.00Preço: 60 €Participantes: mín. 6, máx. 10Workshop Encadernação Japonesa27 de OutubroHorário: 10.00-13.00Preço: 35 € (inclui materiais)Participantes: mín. 6, máx. 15Workshop de Livro Dragão27 de OutubroHorário: 14.00-18.00Preço: 35 € (inclui materiais)Participantes: mín. 6, máx. 20