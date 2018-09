Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alvaiázere Capital do Chícharo

38.ª FAFIPA e 16.º Festival Gastronómico

17:41

O certame "Alvaiázere Capital do Chícharo", que congrega a Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato (FAFIPA) e o Festival Gastronómico do Chícharo, arranca no feriado de 05 de Outubro, sexta-feira, e termina no domingo, dia 07, apresentando, neste ano, um conjunto de novidades.



O cartaz musical é de grande qualidade, procurando abranger um conjunto variado de públicos. No dia 5 irá actuar a "Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília", os "Whales" e o "Agir"; a 6 de Outubro subirá ao palco do Chícharo os "Les Crazy Coconuts" e os "Amor Eletro" e no dia 7, domingo, dia em que vai ser transmitido o programa "Somos Portugal", a noite acolherá o "Festival Internacional de Acordeão" e a atuação de "Toy".



Do ponto de vista cultural, são de facto muitos os atractivos em programa: visitas ao património, exposições várias, bailes e muita animação de rua e uma corrida de touros, na tarde de sábado, dia 6 de Outubro.

Mantem-se em agenda a realização do emblemático passeio de tractores, do passeio de clássicos, ambos no dia 7 de outubro, acrescendo à programação deste ano, um passeio de bicicletas antigas, no sábado.



O desporto também integra o Alvaiázere Capital do Chícharo, estando prevista a realização do torneio de futebol de formação "Al-Bayazira Youth Cup" e mais uma edição do "Trail do Chícharo".



Naturalmente que a componente gastronómica vai continuar a ser uma das marcas deste evento, estando a oferta a cargo, fundamentalmente, das tasquinhas presentes no recinto, pela rede de restaurantes aderentes e pelos produtores de produtores regionais, que darão a provar a quem nos visita, o melhor que Alvaiázere a região têm para oferecer.



O programa desenhado demonstra que o Município de Alvaiázere está empenhado em promover um evento que pretende ser muito mais do que uma actividade de entretenimento, mas antes um meio de promoção do território e dos seus recursos endógenos, potenciando, desta forma, o surgimento de mais oportunidades de negócio, o crescimento da economia local e o reforço da notoriedade do concelho.