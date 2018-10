IX Feira da Caça de Mértola

Feira da Caça de Mértola é já este fim de semana

14:55

A IX edição da Feira da Caça de Mértola abre as portas ao público na próxima sexta-feira, dia 26 de outubro, e prolonga-se até domingo. A Câmara Municipal de Mértola, organizadora do evento, preparou um extenso programa de atividades cinegéticas, culturais e desportivas no recinto no evento, assim como em vários pontos do concelho. Até domingo acontece também a Semana Gastronómica da Caça com a participação de 16 restaurantes.As portas da feira abrem ao público às 15h00 e a inauguração oficial será às 18h00. Ao longo de três dias, Mértola, Capital Nacional da Caça, mostra as suas potencialidades na área cinegética, com caçadas, colóquios, demonstrações de falcoaria/cetraria, exposições de aves de rapina, de cães de taxidermia, artigos de caça, vídeo-tiro, showcooking, produtos tradicionais, espetáculos e animação musical. A sessão oficial de encerramento do certame é no domingo às 19h e conta com a presença do Secretário de Estados das Autarquias Locais, Carlos Miguel.O programa da Feira da Caça de Mértola está disponível em www.cm-mertola.pt