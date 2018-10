Oficinas para crianças até aos 12 anos

Em Novembro, os fins-de-semana são a Oriente

Os fins-de-semana de Novembro são repletos de diversão no Museu do Oriente, com as oficinas do Serviço Educativo que convidam pais e filhos a descobrir outras culturas e tradições através da dramatização de histórias e lendas, a criação de origamis e furoshikis, e a descoberta de um vasto espólio dedicado à Ásia.No primeiro sábado do mês, 3 de Novembro, a oficina "Vou Viajar!" desperta os sentidos a partir de um Biombo Namban, transportando os participantes para terras distantes onde vão poder escutar novos sons e viver experiências mágicas com os seus bebés até aos 12 meses. A actividade repete no dia 20.No domingo, dia 4, a história de "Amaterasu ou eclipse solar?" ganha vida numa oficina que conjuga lendas milenares com artes manuais, dedicada a famílias com crianças maiores de cinco anos.Uma oficina táctil de exploração e invenção, para testar movimentos e a destreza das mãos e dedos é a sugestão de "Papelada", no dia 10 de Novembro, para bebés entre os 12-36 meses que, por entre papéis coloridos, brilhantes, opacos, transparentes, macios e ásperos, vão descobrir novos sons e estímulos.No dia seguinte, o Biombo Namban é o protagonista da oficina "Em conversa com as peças!", para crianças com mais de seis anos que, através da observação e da argumentação, vão aprender como se desenvolveram as trocas culturais entre Portugal e o Japão.Dedicada a famílias com crianças entre os três e os cinco anos, a oficina "Primeiras Descobertas", no dia 17 de Novembro, ensina uma prática japonesa amiga do ambiente: o furoshiki. Os pequenos artesãos vão aprender a pintar os tecidos, para depois criarem os seus próprios exemplares destes pedaços de tecido de algodão que servem para transportar e embrulhar outros objectosUma visita performativa ao Museu do Oriente é a sugestão para domingo, 18 de Novembro. Em "Folheando o Oriente!", figuras de escritores juntam-se aos participantes para uma visita inesquecível por meio de objectos, palavras e testemunhos.O último sábado do mês, 24 de Novembro, revela "Kamon!? O que é?" a famílias com crianças a partir dos cinco anos que, assim, vão descobrir as origens de uma família japonesa e construir o seu próprio mon (ou brasão).Neste mesmo dia, mas da parte da tarde, "Afinal o que é a beleza?" dá a conhecer a filosofia japonesa Wabi Sabi que crê na beleza em tudo o que é simples e imperfeito. Após uma visita às galerias do museu, os participantes entre os 7 e os 12 anos podem dar asas à imaginação e reproduzir, em trabalhos manuais, os conceitos aprendidos.Oficina "Vou Viajar!"3 ou 20 de Novembro3 de Novembro | 11.30-12.1520 de Novembro | 11.00-11.45Público-alvo: bebés até aos 12 meses, acompanhados por um ou dois adultosPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina "Amaterasu ou eclipse solar?"Histórias com…4 de NovembroHorário: 11.00-12.30Público-alvo: M/ 5 anos acompanhados por um adultoPreço: 6 €/ participanteParticipantes: mín. 12, máx. 20Oficina "Papelada"10 ou 27 de Novembro10 de Novembro | 11.30-12.0027 de Novembro | 11.00-11.30Público-alvo: bebés 12-36 meses, acompanhados por um adultoPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina "Em conversa com as peças!" – Biombo Namban11 de NovembroHorário: 11.30-12.00Público-alvo: M/ 6 anosPreço: 4 €Participantes: mín. 10, máx. 12Oficinas "Primeiras Descobertas" – Furoshiki17 de NovembroHorário: 11.30-12.30Público-alvo: 3-5 anos, acompanhadas por um adultoPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 20Visitas performativas – "Folheando o Oriente!"18 de NovembroHorário: 11.30-12.30Público-alvo: M/ 5 anos acompanhados por um adultoPreço: 6 €/ participanteParticipantes: mín. 20, máx. 26Oficina "Kamon?! O que é?"24 de NovembroHorário: 11.00-12.30Público-alvo: famílias com crianças M/ 5 anosPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 24Oficina "Afinal o que é a beleza?"Sábados em OficinaHorário: 15.00-17.00Público-alvo: 7-12 anosPreço: 5 €/ participanteParticipantes: mín. 8, máx. 15