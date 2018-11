Ganha pelo segundo ano consecutivo o trofeu de Melhor Produtor de vinho Português em Inglaterra

A Adega de Pegões recebeu na passada quinta-feira em Londres o troféu de "Portuguese Wine Producer of the Year 2018", atribuído pelo famoso concurso Internacional Wine and Spirits Competition.

Recorda-se que já o ano passado o mesmo trofeu tinha sido atribuído a Pegões, o que distingue/ premia bem a qualidade dos vinhos que a adega produz e vende em todo o Mundo.

Este galardão é um dos mais importantes e prestigiados prémios que qualquer produtor de vinhos portugueses pode receber. É normalmente atribuído a produtores de vinhos licorosos tipo vinho do Porto/ Madeira que granjeiam muita fama pelas terras de sua majestade, Inglaterra.

Assim esta tão honrosa distinção que Pegões recebe, mostra bem a qualidade dos vinhos que produz e que dia apos dia vê mais reconhecido pelo Mundo inteiro.