A solução para manter a garantia de tudo o que comprar na Black Friday

15:26

Está familiarizado com a expressão "sei que ainda está na garantia, mas não consigo encontrar a fatura!"? Foi a pensar nestas pessoas que surgiu a KEEP WARRANTY, uma aplicação gratuita e simples de usar, que guarda e organiza todas as nossas faturas e garantias num só local.

O frigorífico comprado na Black Friday do ano passado avariou e não encontra esse documento específica no meio de toda a sua papelada? Já está a pensar no dinheirão que vai gastar com uma assistência técnica que seria gratuita por direito…

KEEP WARRANTY facilita. E ajuda-nos a defender os nossos direitos enquanto consumidor. Tudo com menos papelada, menos desordem e uma vida mais simples.

Aproveite as ofertas desta semana, faça as suas compras e junte todas as faturas. Depois instale KEEP WARRANTY no seu telemóvel, fotografe cada talão, preencha os campos necessários e fique descansado. Os seus direitos enquanto consumidor ficam salvaguardados, e a app ainda o notifica quando cada garantia estiver prestes a expirar.

Descubra a maneira mais fácil de se livrar de faturas, garantias e papéis intermináveis!

Tudo estará automaticamente disponível nos seus dispositivos - on-line e off-line.