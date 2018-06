4ª edição do Festival Dancefloor – 27 e 28 JULHO 2018 em LEIRIA

A maior pista de dança do país está de regresso, prometendo um cartaz de luxo nos estilos hardstyle e EDM

12:51

O Dancefloor é o festival que promove o melhor da Dance Music e está de regresso, em 2018, ao estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa, Leiria. Aquela que será a quarta edição do evento, vai voltar a contar com a presença dos maiores e mais mediáticos deejays nacionais e internacionais.

Nomeado na categoria de "Melhor Festival Estrangeiro" nos UK Festival Awards e para "Medium Sized Festival" & "Best Line-Up", no Iberian Festival Awards, o grande objetivo deste festival é progredir e entrar na cena internacional, tornando-se uma referência entre os festivais de música eletrónica.

O Dancefloor, tem vindo a apostar na conjugação de múltiplas propostas que vão para além da oferta musical. Como resultado do conjunto destas ofertas integradas, o número de ingressos adquiridos tem duplicado a cada edição do Festival.

Dancefloor trata-se de um festival com uma vocação plural, contudo, sem perder de vista a adaptação ao contexto geográfico e social onde se insere. O crescente número de parcerias celebradas com as associações culturais, sociais e desportivas regionais atestam essa mesma preocupação. Importa dar espaço e estimular o talento e as iniciativas locais - dança, street art, desportos individuais e coletivos – bem como assumir o respaldo a causas sociais. Em 2017, a organização do Dancefloor doou €10.000 a uma organização de apoio às vítimas dos incêndios de Pedrogão Grande.

Com uma programação exigente e criteriosamente elaborada, esta quarta edição do festival Dancefloor colocar o distrito de Leiria - e o país – no mapa do circuito dos grandes festivais



Mais informações em:

https://Dancefloor.pt/

Preços

14,00€ Bilhete diário

18,00€ Passe de 2 dias

23,00€ Passe de 2 dias + camping

Packs Bilhetes*

37,00€ x 2px Pack Teepee | Passe de 2 dias + Teepee

53,00€x 6px Pack Bungalow | Passe de 2 dias + Bungalow

28,00€ Pack Boné | Passe 2 Dias + Boné (boné entregue no dia do evento na troca do bilhete)

31,00€ Pack JUMP | Passe 2 Dias + Boné + Saco *boné+ saco entregue no dia do evento na troca do bilhete

DANCEFLOOR BUS com saída de várias cidades a partir de 18€.