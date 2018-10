Realiza-se na Lourinhã de 26 a 28 de Outubro no Pavilhão Multiusos de Atalaia

A União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia organiza a 5ª Edição do Festival da Abóbora, da Freguesia que irá decorrer de 26 a 28 de Outubro de 2018, em recinto fechado, no Pavilhão Multiusos de Atalaia, localidade de Atalaia, Lourinhã.O Horário de funcionamento é:• Sexta-feira das 18 às 24 horas;• Sábado das 11 às 24 horas;• Domingo das 11 às 19 horas.Durante os três dias os visitantes podem ver exposições de abóboras de vários géneros e tamanhos, degustar de gastronomia e doçaria confecionados com abóbora, mostras de artesanato, assistir a "workhops" e assistir também à animação musical com ranchos e grupos de música tradicional Portuguesa. As grandes atrações desta edição vão para uma Abóbora Gigante, com mais de 600Kg, produzida na Áustria, e uma coleção de cerca de 100 abóboras representativas de todas as regiões do Globo.Programa de Actividades:Sexta-feira, dia 26, pelas 18 horas a abertura com a cerimónia de inauguração com a presença de representantes de entidades Nacionais e Regionais e o III Concurso de Doçaria com Abóbora.Sábado, dia 27, vão realizar-se as Jornadas Técnicas sobre a sobre Agricultura e a Cultura da Abóbora, aberta aos produtores e empresários agrícolas e publico interessado;Domingo, dia 28, irá proceder-se à realização do III Concurso Nacional da Abóbora e ao corte da Torta Gigante com Doce de Abóbora que irá reverter a favor da ADAPECIL, instituição de solidariedade social para cidadãos inadaptados da Lourinhã.A organização promove ainda, inserido na 5ª Edição do Festival da Abóbora, uma Semana Gastronómica da Abóbora, de 20 a 28 de outubro, em 12 estabelecimentos de restauração aderentes situados na Freguesia. Abóbora recheada com vitela, salteado de bacalhau com abóbora, lombinhos de porco ibérico com arroz de abóbora, Hambúrguer de Abóbora em Cama de Agrião, Pizza de Abóbora e Chevre e crepes de doce de abóbora com amêndoa são algumas das iguarias a degustar durante esta semana nos estabelecimentos aderentes.Os restaurantes aderentes são:Areal Beach Bistrot by Chakall; Noiva do Mar Restaurante; BioFrade "Loja da Horta"; Restaurante e Cervejaria Castelo; Cervejaria Jardim; Restaurante Chafariz; Restaurante O Moleiro; Restaurante Adega do Careca; Restaurante Hotel Dom Lourenço; Restaurante Alma Nova; Pizaria Massa Fina; Restaurante Cantinho do ChurrascoMais informações: http://festivaldaabobora.pt/ ou no Facebook em Festival.da.Abóbora.Programa do Festival 2018Sexta-feira, dia 2608.00 - Cerimónia Oficial de Inauguração da 5º Edição do Festival da Abóbora19.30 - Abertura do Restaurante20.00 - Concurso de Doçaria21.30 - Atuação do Grupo Popular "Malvestidos" – CCM Bombarral22.15 - Entrega de prémios Concurso de Doçaria22.30 - Demonstração de Ginástica Acrobática com o grupo "ACROGYM ENIGMAS"23.00 - Atuação do Rancho Folclórico "Os Pescadores de Ribamar", Ribamar – LourinhãSábado, dia 2711.00 - Abertura das Exposições e Animações12.30 - Abertura do Restaurante14.30 - Jornadas Técnicas sobre a Cultura da Abóbora – Colóquio e Debate18.30 - Prova organoléptica "Aguardente D.O.C. Lourinhã", pelo recinto do Festival19.00 - Atuação do Grupo de Violas da AUTITV – Torres Vedras19.30 - Abertura do Restaurante21.30 - Atuação do grupo de cantares "Música Popular Portuguesa de Zambujeira e Serra do Calvo"23.00 - Atuação do Grupo "CATAVENTOS"Domingo, dia 2811.00 - Abertura das Exposições e Animações11.30 - Avaliações do Júri – Concurso de Abóboras12.30 - Abertura dos Restaurantes15.00 - Apresentação da Torta Gigante com doce de Abóbora as vendas revertem a favor da ADAPECIL.16.30 - Atuação do Rancho Folclórico "As Moleirinhas" do Seixal – Lourinhã17.30 - Entrega de Prémios do Concurso de Abóboras18.00 - Atuação do acordeonista "Nuno Fonseca".19.00 - Encerramento do Festival