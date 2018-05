57 NACIONALIDADES DANÇAM TANGO EM LISBOA

De 30 de maio a 3 de junho, a magia do tango invade a cidade do fado!

Na 16ª edição do Festival Internacional de Tango de Lisboa, a Lusitango, a associação sem fins lucrativos que organiza o festival, atrai a Lisboa dançarinos avançados de tango de 57 diferentes nacionalidades. Mais de mil turistas do mundo inteiro viajam para Lisboa pela paixão pelo Tango Argentino!

O festival acontecerá mais uma vez na mítica sala da Voz do Operário, com música ao vivo tocada por orquestra e exibição de bailarinos campeões mundiais.

Só os portugueses ultrapassam a quantidade de alemães no Festival Internacional de Tango de Lisboa:

No dia do arranque do Festival, no espetáculo de abertura, quarta-feira (30 de maio, às 21h) – TANGO & FADO encontram-se.

Tango, um sentimento que se dança, e Fado, um sentimento que se canta. Ambos consagrados como património intangível da Humanidade pela UNESCO juntam-se num espetáculo único com os bailarinos de tango argentino convidados pelo Festival e acompanhados por uma orquestra ao vivo - LA DE JUAN D’ARIENZO (Argentina) – e, ainda, com os convidados especiais FERNANDO RODAS (Argentina) e JOANA AMENDOEIRA acompanhada à guitarra e viola.

O ponto alto do Festival é na sexta-feira (dia 1 junho, às 21h) com PURO TANGO - um grande espetáculo com os melhores intérpretes e campeões mundiais de Tango Argentino e com toda a magia do abraço de Tango num salão mítico, num ambiente único sem artifícios – apenas a música, o espectador e um forte sentimento de Tango – de Puro Tango.

Orquestra ao Vivo

- LA DE JUAN D’ARIENZO (Argentina)

com o cantor de tango

– FERNANDO RODAS (Argentina)

e os bailarinos

– Roxana Suarez & Sebastian Achaval

– Alejandra Heredia & Mariano Otero

– Vanessa Villalba & Facundo Piñero

Como não poderia deixar de ser, todas as tardes e noites do Festival haverá Milongas. As Milongas são grandes bailes de Tango onde impera a magia do salão e a exímia destreza dos tangueros vindos de todo o mundo para conviver num grande evento de Tango. Para além de orquestra ao vivo é natural assistir-se à demonstração dos grandes bailarinos convidados do Festival.

Durante o Festival, todas as tardes, workshops de TANGO ARGENTINO serão ministrados pelos bailarinos e maestros convidados pelo FTL - pares de bailarinos de tango argentino reconhecidos como os melhores a nível mundial.

Para mais informações consulte www.lusitango.com