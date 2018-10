6.ª Corrida Montepio alia desporto a solidariedade e a sustentabilidade ambiental

Participar na Corrida Montepio é contribuir para ajudar a ACAPO e para a preservação do planeta: 2 inscrições=1 árvore

15:18

A Associação Mutualista Montepio continua a somar pontos. Este ano, a 6.ª edição da Corrida Montepio, a 21 de outubro, tem dupla causa: além de apoiar a ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal com a totalidade do montante angariado através das inscrições, a Associação prepara-se para oferecer uma árvore por cada duas participações, numa iniciativa inédita que alia desporto a solidariedade e a sustentabilidade ambiental. O Parque Florestal de Monsanto é a entidade beneficiária e vai acolher, já em novembro, três ações de reflorestação que representam um total de mais de 5 000 árvores que ali serão plantadas, entre zambujeiros, freixos, amieiros, salgueiros, castanheiros e muitas outras.Apoiar o próximo, envolver a sociedade civil e promover uma cidadania sustentada são objetivos desta Instituição centenária que organiza, há seis anos consecutivos, uma prova solidária de corrida e caminhada que integra milhares de pessoas e já angariou mais de 260 000 euros a favor de instituições de solidariedade social nacionais.Com a 6.ª edição deste evento prestes a realizar-se, a Associação Mutualista Montepio anuncia em comunicado a oferta de uma árvore por cada duas inscrições ao Parque Florestal de Monsanto, iniciativa destinada a sensibilizar os portugueses para as questões da sustentabilidade ambiental."A sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente são, desde sempre, valores intrínsecos à atividade da Associação Mutualista Montepio. Acreditamos que o progresso económico deve ser colocado ao serviço dos nossos mais de 600 mil associados e suas famílias, mas também de toda a comunidade e ambiente que nos rodeia, por isso este ano decidimoscompensar a pegada de carbono", adianta António Tomás Correia, presidente do Grupo Montepio."Juntos pelo ambiente" é mais uma iniciativa promovida por esta entidade e que apela à participação e contribuição de todos. Com informação disponível em montepio.org, todos os participantes são convidados a inscrever-se em 3 ações de reflorestação anunciadas e nas quais poderão plantar a sua árvore, em Lisboa, num gesto de solidariedade para com o ambiente.Ações de reflorestação no Parque Florestal de Monsanto:10 de novembro | Encosta da Sola (Campolide)17 de novembro | Mata de S. Domingos de Benfica24 de novembro | Encosta do Alvito (Alcântara)A Corrida Montepio inclui corrida de 10 km, caminhada de 5 km e a corrida Pelicas, destinada a crianças. As inscrições até 18 de outubro têm um custo de 8€ e de 15€ nos dias 19 e 20 de outubro. Para as crianças o custo de inscrição é de apenas 5€.A recolha dos dorsais é feita nos dias 18, 19 e 20 de outubro, no Rossio.Mais informações em montepio.org