60º Aniversário da loja Tevel

Foi fundada em 17 de Dezembro de 1958 pelo Sr. Teófilo Vasco, a Tevel, Exclusivo Teófilo Vasco

Comércio de Ferragens Decorativas, Lda. Possui a sua loja na Av. de Roma 41C, disponibilizando uma área de 800mts2 de exposição e área comercial.



Desde sempre acostumamos os nossos clientes, a um conjunto de produtos de alta qualidade, representando os fabricantes que melhor garantem o respeito de todo o sector de ferragens decorativas e para a construção civil.



Os produtos que comercializamos resultam de uma ampla experiência de seis décadas de relacionamento com diferentes agentes de mercado, desde empresas construtoras, arquitectos, designers, engenheiros, decoradores, oficinas de carpintaria, entre outros, que avaliam a seriedade e atenção oferecida a todos os nossos clientes.



Dos materiais que comercializamos destacamos os seguintes:



- Ferragens decorativas das quais somos representantes das marcas mais significativas a nível nacional e internacional;

- Sistemas de segurança, nomeadamente cofres, fechaduras e portas de alta segurança;

- Torneiras, móveis e artigos para banheiros;

- Barras decorativas para cortinas e corrimãos:

- Diversos produtos DIY;

- Escadarias interiores lineares e espirais modulares, bem como escadas domésticas e industriais;

- A maior gama de puxadores em porcelana;

Equipamentos eléctricos, bem como toalheiros eléctricos;

- Entre outros,



Possuímos, assim, uma gama de produtos nacionais e estrangeiros, cerca de 40.000 referencias. A Tevel é conhecida como uma empresa comercial no tradicional mercado de ferragens decorativas e afins, baseado no design inovador e na qualidade dos materiais utilizados, direccionados a uma clientela conhecedora e cada vez mais exigente.



Neste momento e para comodidade dos nossos clientes, efectuamos um conjunto de serviços que consistem na aplicação de todos os materiais que comercializamos.



Ao comemorar 60 anos de existência agradecemos aos colaboradores, clientes e amigos, pois graças a eles foi possível construir o que somos.



A todos um Santo Natal e um grande bem-haja.



A Gerência