O vinho do Porto em destaque no Mundo é sempre um enorme orgulho nacional

13:00

A Adega de Favaios ganha um especial destaque a Nível Internacional no concurso MUNDUS VINI Spring Tasting 2019 ao ser reconhecido o seu Vinho do Porto 10 anos como Best of Show Port, Medalha Grand Gold.





O vinho do Porto em destaque no Mundo é sempre um enorme orgulho, ter a nível internacional numa das mais rigorosas e destacadas provas de vinhos tal reconhecimento deixa-nos muitíssimo satisfeitos pela representação de Portugal, do douro e da Adega de Favaios.

O MUNDUS VINI fundado por Meininger Verlag há 15 anos é uma das competições mais importantes do mundo.





Um júri internacional integrado por enólogos, produtores, sommeliers, e jornalistas especializados de todo o mundo. O premio "GRAND GOLD" só para os melhores dos melhores .Este ano foram atribuídas 37 medalhas de Grand Gold , 1.487 medalhas de Gold e 1.358 de prata. Durante seis dias, cerca de 260 especialistas de 50 países provaram os melhores vinhos entre 7220 referencia do todo o mundo, representado 150 regiões vínicas.





A Adega de Favaios, recebeu também um Grand Gold com o Moscatel Colheita 1999, Gold com o Moscatel 10 anos e com o vinho Branco Casa Velha Grande Reserva 2016, e 2 medalhas de prata com o vinho tinto Casa Velha Reserva 2016 e Casa Velha Doc Douro tinto 2016.





Sem duvida estes resultados deixam-nos muitíssimo orgulhosos pelo reconhecimento mundial dos vinhos da Adega de Favaios.