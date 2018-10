A antecipar o mês da visão

MULTIOPTICAS INAUGURA LOJA NA KIDZANIA

18:28

A MultiOpticas entrou no Parque Temático KidZania, do Centro Comercial Dolce Vita Tejo, na Amadora, através da inauguração da nova "loja" que irá permitir aos visitantes experienciar as profissões de optometrista e vendedor numa loja de ótica, ou ser o cliente que realiza o exame e escolhe os seus óculos graduados ou de sol.

Os cuidados visuais fazem parte da missão da MultiOpticas e as crianças têm sido alvo de crescente preocupação, pois a necessidade de correção visual manifesta-se cada vez mais cedo, sobretudo devido à alteração das atividades durante o desenvolvimento, sendo exemplo o elevado número de horas que os jovens tendem a olhar para ecrãs.

A diretora de marketing do Grupo GrandVision, detentora da MultiOpticas, Sandra Silva reforça que "a parceria com a KidZania e a abertura deste Centro de Optometria são mais um marco na persecução de um objetivo e de uma missão que pauta o nosso dia-a-dia: cuidar da visão das famílias de Portugal. A data foi especialmente escolhida por dar o pontapé de saída para mais um Mês da Visão, um conceito que trabalhamos desde há alguns anos para reforçar junto dos portugueses a importância de cuidar da sua visão, um sentido precioso, através de consultas regulares e prevenção".

Sérgio Correia, diretor da KidZania Lisboa, afirma "a abertura do novo Centro de Optometria MultiOpticas vem enriquecer o leque de atividades que a KidZania disponibiliza às crianças, permitindo-nos reforçar o conjunto de profissões ligadas à área da saúde. Acreditamos que o formato lúdico-pedagógico desta presença junto das famílias irá certamente fazer a diferença na missão a que a MultiOpticas se propõe".

A optometria, pela mão da líder de mercado e de investimento de media MultiOpticas, passa a ser uma das mais recentes profissões a experimentar na KidZania, que simula uma cidade real à escala para crianças dos três aos 15 anos. Naquele que é o maior parque temático infantil em Portugal, é possível experimentar de forma lúdica, realista, segura e com acompanhamento especializado, mais de 60 profissões.

Esta é uma das muitas iniciativas que a MultiOpticas promove anualmente no mês de outubro, mês que dedica à Visão, a propósito do Dia Mundial da Visão que se comemora, este ano, no dia 11 de outubro.

A MultiOpticas tem hoje mais de 200 lojas em Portugal e faz parte do grupo GrandVision, detentora também da GrandOptical e Solaris em Portugal, e mais de 7000 lojas em todo o mundo.

Sobre a GrandVision

A GrandVision é líder global no setor da ótica presente em mais de 40 países espalhados por toda a Europa, América Latina, Médio Oriente e Ásia, com mais de 6.500 lojas e oferta online, por onde passam mais de 150 milhões de clientes anualmente. Para além das lojas da marca GrandVision, a empresa conta com joint-ventures em vários países.

Esta abordagem permite que os parceiros beneficiem da força de marcas GrandVision, tendo como objetivo comum: direcionar e desenvolver os mercados de uma forma proativa, oferecendo um forte crescimento através de uma combinação de expansão orgânica e aquisições. Com mais de 31.000 trabalhadores, o grupo oferece exames visuais especializados, óculos graduados (armações e lentes oftálmicas), lentes de contacto e óculos de sol. Neste âmbito, a GrandVision disponibiliza uma ampla gama de marcas exclusivas de alta qualidade, onde se destacam Heritage, InStyle e C-line, não obstante a variada oferta de marcas não exclusivas.

No ano de 2014, a empresa realizou um forte investimento no mercado português, com uma unidade fabril sediada em Pedroso, no concelho de Vila Nova de Gaia. Com uma importante componente tecnológica e de inovação, esta unidade permite uma atividade industrial de produção de óculos graduados com destino ao abastecimento no mercado português (20%) e à exportação para os vários países onde a GrandVision está presente (80%), com curtos prazos de entrega e envios diários. A nova unidade industrial é operada por uma nova empresa – a GrandVision Retail Tech Center Portugal, que envolveu um investimento de cerca de 7.3 milhões de euros, em duas fases distintas, criando mais de 90 postos de trabalho em Portugal.

Sobre a KidZania

A KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com caráter pedagógico e lúdico, localizado no Dolce Vita Tejo, um Centro Comercial de referência a nível nacional e internacional. Na KidZania, as crianças são convidadas a entrar no mundo dos crescidos através do conceito "brincar aos adultos", aliando o entretenimento a uma forte componente pedagógica. Nesta cidade, construída à escala infantil, as crianças têm a possibilidade de exercer cerca de 60 profissões, tais como jornalista, bombeiro, médico, cozinheiro, polícia ou modelo. Todas as atividades acompanham os conteúdos escolares e foram concebidas segundo o conceito de edutainment, ou seja, tarefas simultaneamente divertidas e educativas. A KidZania tem a sua própria moeda oficial, os kidZos, com os quais os cidadãos podem aceder aos mais variados serviços dentro da cidade ou mesmo fazer compras na loja de kidZos. Para isso, as crianças terão de trabalhar nas profissões que mais gostarem e o seu esforço será recompensado. Cabe às crianças fazer a gestão do seu próprio dinheiro, podendo depositá-lo na sua conta bancária da KidZania e levantá-lo nas caixas ATM na próxima visita. O conceito único e diferenciador da KidZania, que alia entretenimento e conhecimento numa cidade real construída à escala das crianças, tem vindo a ser reconhecido não só a nível nacional como também além-fronteiras. Desde 2015 é atribuído ao parque temático o Certificado de Excelência, por parte do TripAdvisor.