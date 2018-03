Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Cidade na Praia!

Novas tendências Afropop causam ondas na Caparica!

A Costa da Caparica é um dos locais em Portugal em que a beira mar e as longas praias promovem o encontro de várias comunidades, potenciando novas tendências culturais e desportivas, atraindo atenções nacionais e internacionais!

O Caparica Primavera Surf Fest é um dos momentos altos que demonstram toda a vitalidade que acontece ao longo do ano na Costa da Caparica.

Sara Tavares promete um concerto "cheio de power… " Será: "… uma enxurrada de gente criola!"

A cantora Sara Tavares acaba de editar o muito aplaudido novo trabalho Fitxadu e apresenta-se como "uma filha de Cabo-Verdianos que adora ser de Lisboa e ser agente cultural do nosso país". De facto, o enorme sucesso internacional de Sara Tavares afirmou-a como uma das mais felizes representações do caráter único da nossa cena musical além-fronteiras. "Adoro cantar em português e em crioulo", contou-nos a artista que sublinhou que o seu novo disco foi feito com muito talento de Lisboa, "de várias latitudes musicais": "foi muito bom abrir as portas para partilhar o meu trabalho com outras pessoas, mais novos e mais velhos".

A proximidade do mar, que Sara Tavares diz que "refresca a alma", é outra das marcas que a inspira. "A cidade", explica ainda, "são ondas de pessoas, ondas culturais". Sara promete um concerto "cheio de power": "com a chegada da Primavera vai ser um concerto ainda mais colorido"." A noite", garante Sara, "vai ter uma enxurrada de gente crioula". Um dos momentos altos do Caparica Surf Fest!

"Ondas do mar e ondas sonoras – não podia haver melhor combinação", afirma Loony Johnson.





Loony Johnson vai ser outra das presenças no meio dessa enxurrada: o artista que já assinou um hino para a seleção de futebol de Cabo Verde mostrou-se excitado com a perspectiva da sua estreia em Portugal: "Portugal é o país que me viu nascer e crescer e por isso poder tocar aqui num festival, que é um dos melhores, é uma honra", garantiu o artista que tem produzido êxitos para muitos outros grandes nomes, desde Anselmo Ralph a Djodje. "Ondas do mar e ondas sonoras – não podia haver melhor combinação", explicou Loony Johnson.

"Um concerto cheio de boa vibe e muita Kizomba, Ragga e Dancehall!"

Ricky Boy é outra referência do presente em Cabo Verde: foi companheiro de Djodje nos TC e a solo tem conhecido um sucesso crescente. E para o concerto na Costa da Caparica, o que vai Ricky Boy trazer? "Muito boa vibe, muita vibração, um reportório diversificado com kizomba, ragga, dancehall, vou levar convidados, vai ser muito bom". Não temos a mais pequena dúvida!

"Campeonato na Europa para minis!"



"Game ON" para os futuros campeões de surf no Caparica Primavera Surf Fest 2018

O "Matta GameOn" powered by Didier Piter Surf Coaching será um dos eventos mais interessantes do Caparica Primavera Surf Fest 2018. Um "minicampeonato da Europa" como define o próprio Matta, reputado shaper nacional sediado na Caparica.



"A ideia por trás desta iniciativa é a de apoiar os jovens talentos do surf europeu. É um projeto que alimentava há uns anos e que o Caparica Primavera Surf Fest tornou possível concretizar. É uma espécie de minicampeonato da Europa com campeões e vice-campeões nacionais de oito países e uma região (Canárias), mais alguns convidados, de entre os quais destaco o Diogo Bessone, de 8 anos, local da Caparica."

Este evento tem um cariz de grande originalidade porque se dirige a surfistas sub-13, selecionados entre 20 dos campeões e vice-campeões de 9 bandeiras: Canárias, Inglaterra, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Portugal e Espanha. A estes juntam-se sete surfistas da equipa Matta e mais cinco escolhidos através de um passatempo no Instagram.

Os sub-13 a vibrarem nas ondas na Costa da Caparica!









Competição e Formação

Um projeto que assenta na competição, mas também, até pela idade dos atletas, na formação. É aí que entra Didier Piter, treinador francês que é uma referência internacional e que vai apoiar todos os surfistas durante a competição na Costa da Caparica.



Paralelamente ao trabalho de Didier Piter, o chefe de juízes da prova vai explicar aos jovens surfistas o que o painel de juízes procura num surfista, ensinando-os a surfar melhor em contexto competitivo.



De entre os prémios a entregar no Caparica Primavera Surf Fest, destaca-se a atribuição de um contrato de um ano com a Matta Surfboards.

Bodysurf a ganhar ondas no Caparica Primavera Surf Fest

O Bodysurf vai ter uma presença importante no Caparica Primavera Surf Fest 2018, com uma Expression Session com os melhores atletas nacionais e ainda uma ação junto dos alunos do Desporto Escolar que estarão nas ondas no seu primeiro Circuito Nacional.



Nuno Mesquita, fundador e CEO da Ahua que patrocina este evento, explica as duas vertentes do bodysurf no Caparica Primavera Surf Fest 2018:



"Vamos ter uma Expression Session em que vamos distinguir a melhor manobra, mas também um evento com as crianças do Desporto Escolar que vão experimentar o bodysurf. Vamos disponibilizar uma série de pranchinhas de mão, que auxiliam a técnica do Bodysurf e dar-lhes uma perspetiva interessante desta modalidade."



Carrajola quer título na Caparica!

Um dos destaques desta presença do Bodysurf na Costa da Caparica será Rodrigo Carrajola, vice-campeão nacional de bodysurf em 2017.

"Estou muito entusiasmado com a oportunidade de representar a Ahua e a modalidade", começou por dizer Carrajola, o polivalente "waterman" da Caparica, que também compete no circuito nacional de bodyboard, acrescentando em jeito de auto desafio para 2018: "Estou muito motivado com o arranque da época competitiva. O ano passado fui vice-campeão nacional, o que até me surpreendeu. Mas também acendeu uma nova ambição em mim para este ano: ser campeão nacional. É esse o objetivo que me proponho e espero mostrar já alguns argumentos no Caparica Primavera Surf Fest."



Kayaksurf: o Caparica Primavera Surf Fest dá-lhe a oportunidade de experimentar!



O Kayaksurf é uma modalidade ainda com pouca expressão em Portugal quando comparado com o surf, longboard ou bodyboard, mas terá uma representação interessante no Caparica Primavera Surf Fest 2018.



Assim, além de uma "Expression Session" para mostrar as potencialidades destes kayaks de ondas, também será oferecida a possibilidade ao público de experimentar estas embarcações no que será, com certeza, uma experiência marcante, divertida e muito concorrida. Queres experimentar? É na Costa da Caparica no Caparica Primavera Surf Fest 2018!



Mais Wildcards, confirmados por Miguel Gomes / ASCC, nas ondas da Caparica!

São vários os nomes das etapas de Bodyboard que vamos poder ver deslizar nas ondas da Caparica!