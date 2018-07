Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A energia que faltava para vencer a Volta a Portugal

A equipa de ciclismo do Sporting-Tavira marcou presença nas instalações da Grupel.

A cerca de duas semanas do início da 80ª Volta a Portugal, a equipa de ciclismo do Sporting-Tavira marcou presença nas instalações da Grupel e, sendo a empresa um dos patrocinadores oficiais da equipa, fez questão de os convidar para, pessoalmente, transmitir toda a energia para esta edição da Volta e "pedir" a vitória final.



A Grupel continua a ser um dos patrocinadores oficiais da equipa de ciclismo do Sporting – Tavira, sendo também a empresa responsável pelo fornecimento de energia no autocarro oficial da equipa, através do desenvolvimento e aplicação de um gerador diesel à medida.



Em declarações ao Diário de Aveiro, Marco Santos, CEO da Grupel, referiu que "O grande desafio que enfrentámos foi mesmo construir um gerador capaz de ser alocado ao espaço exíguo no autocarro. O espaço foi mesmo o problema, mas resolvido com uma solução interessante que o permite deslocar para fora".



Esta presença com alguns dos atletas e da equipa técnica na Grupel serviu como mote para uma sessão fotográfica, autógrafos e momentos de descontração entre colaboradores e os ciclistas. Agora é altura de descontração e começar a concentrar forças para a prova exigente que aí vem, principalmente para um dos atletas que sonha com a vitória final.



Joni Brandão, um dos ciclistas candidatos à vitória final na Volta a Portugal, esteve presente e prestou também algumas declarações ao Diário de Aveiro "Sinto-me bem e com confiança para fazer uma grande Volta a Portugal. Vai ser uma prova dura, com excelentes equipas e bons ciclistas, mas quero estar à altura de poder ajudar a equipa a ganhar. Isso é o mais importante".



Deste modo, fica registado, uma vez mais, a associação da Grupel, líder nacional na produção de geradores, a marcas com um prestígio inigualável, como é o caso do Sporting Clube de Portugal e Clube de Ciclismo de Tavira.



A Grupel iniciou a sua atividade em 1976 e tem como atividade principal a produção e comercialização de uma vasta gama de geradores (chassi aberto ou insonorizados - canópia) equipados com componentes da melhor qualidade e com potências desde os 3 aos 3500kVA, destinado à produção de energia.



Hoje tornou-se na maior unidade produtiva de grupos eletrogéneos em Portugal operando nos 5 continentes com mais de 50 distribuidores.



A Grupel é sinónimo de flexibilidade, uma vez que está perfeitamente capacitada para produzir desde o gerador standard aos projetos especiais, que envolvem elevada complexidade na sua engenharia e concepção.



87% do volume de negócios da empresa deve-se atualmente à presença internacional.