A Escola de Comércio de Lisboa e a sua Sunset Party

25 de maio a partir das 17.30h

11:15

A 7ª edição da Sunset Party da Escola de Comércio de Lisboa terá lugar nas instalações da Escola no dia 25 de maio a partir das 17.30h. O evento tem um carácter solidário. Cada convidado terá de participar com 1€, valor que reverterá na sua totalidade para a Casa Sol - Instituição de apoio a crianças infetadas pelo VIH/SIDA. Contamos Contigo!A conceção, preparação e organização da Sunset Party, que marca o final do ano letivo, cabe aos alunos da Escola. Os preparativos começaram há largos meses. Todos os pormenores são minuciosamente pensados, discutidos, testados.A Sunset Party da Escola de Comércio de Lisboa tem vindo a afirmar-se como um evento que está já na rota das festas anuais dos jovens. Este evento procura ir ao encontro do seu público-alvo e é muito gratificante para toda a comunidade educativa e respetivos convidados, que ano após ano têm aderido com entusiasmo, dedicação e boa disposição. Consegue aliar momentos lúdicos, de diversão e convívio a momentos de aprendizagem especificamente direcionados para os alunos que frequentam a Escola e que são responsáveis pelo evento.Um dos momentos altos é o desfile de moda (18.30h), em que os alunos apresentam as últimas tendências, tendo como marcas participantes: Cortefiel; Guess; Hurley; Kauai; Legion; Loja do Baú; Natura; Springfield, Woman Secret, Timberland e a apresentação do merchandising da ECL.A partir das 19h contamos com os seguintes DJ´s: Kevu; Afrokillers; Caianda; Bruno G Star; D´Machine (DJ Oficial do Anselmo Ralph); Zinco, bem como dos seguintes cantores: Soraia Ramos e MDO.Não faltes ao Grande Acontecimento do Ano!Esperamos por TI!