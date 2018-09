Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A MK Premium abre o mês de setembro com uma compra dupla em Portugal

A MK Premium expande os seus activos em Portugal, com a aquisição de dois edifícios em áreas ‘prime’ de Lisboa e Porto

11:31

A empresa adquiriu dois novos imóveis residenciais por um valor total de mais de 1,8 milhões de euros



A companhia espanhola tem quatro propriedades em Portugal e espera exceder dez ativos no final do ano



A MK Premium abre o mês de setembro com uma compra dupla em Portugal. A empresa de gestão de activos imobiliários expande os seus activos no país vizinho, com a aquisição de dois imóveis em zonas nobres de Lisboa e Porto, por um valor total de compra de 1,8 milhões de euros.



Nesse sentido, a empresa espanhola aumenta sua carteira de imóveis e possui quatro imóveis residenciais em apenas cinco meses. "O objetivo da MK Premium é investir entre 5 e 7 milhões de euros no final deste ano, tanto em Lisboa como no Porto. Por enquanto, adquirimos quatro edificios que representaram um investimento econômico de 3 milhões de euros. No entanto, esse número aumentará nas próximas semanas, pois temos vários ativos na fase de estudo de viabilidade, o que nos permitirá multiplicar nossas operações imobiliárias neste trecho final do ano", reconhece Daniel Leiva, sócio-fundador da MK Premium.



Em Lisboa, a MK Premium adquiriu um grande edifício residencial com 3 pisos e composto por um total de 9 casas, entre 52 y 99 metros quadrados, localizado na Rua Arco do Carvalhão, 104. Com uma extensão de 836 m2 (mais 946 m2 terreno comum) fica perto do Bairro Alto, uma das áreas 'premium' de Lisboa, bem como o viaduto Duarte Pacheco, que permite acesso rápido aos principais pontos turísticos da capital.



A empresa fechou a operação de venda por um valor total de 1,5 milhões de euros porque, embora esteja em boas condições, a empresa está estudando um importante projeto de reabilitação, para adaptá-lo a novos padrões de qualidade. así como del viaducto Duarte Pacheco, que permite un rápido acceder a los principales puntos turísticos de la capital.



Edificio histórico no Porto



O edifício do Porto, por outro lado, é uma grande oportunidade de investimento para a MK Premium que a adquiriu no exclusivo bairro da Boavista, com a firme intenção de concluir uma importante operação de reforma integral. É uma propriedade de 163,5 metros quadrados, localizada na Rua João das Regras, 230, composta de três casas e dividida em três andares, com uma idade de mais de 85 anos.



"O proprietário nos ofereceu esse antigo edificio familiar que havia sido deixado devoluto e sem uso, resultado de uma herança. Não teve o investimento econômico para melhorar seu estado de conservação e, portanto, contou com o nosso profissionalismo, para reabilitá-lo e dar-lhe uma segunda chance no mercado. Além disso, este complexo arquitetônico é composto também com uma parte de terreno, para expandir este complexo residencial. Esse é o tipo de produto que estamos interessados em integrar ao nosso portfólio, pois abre um caminho de investimento interessante", comenta Daniel Leiva.



A MK Premium mantém o seu objetivo de compra em 80 ativos até ao final do ano e um investimento de cerca de 25 milhões de euros, entre as suas quatro localizações em Barcelona, Madrid, Lisboa e Porto, num ano chave para o património espanhol.