MK Premium compra o seu primeiro edifício residencial em Portugal por um valor total de 500.000 euros

17:59

A MK Premium acaba de fechar o seu primeiro investimento imobiliário em Portugal. Quatro meses após a abertura dos seus primeiros escritórios em Lisboa e no Porto, a empresa espanhola acaba de adquirir o seu primeiro edifício residencial nas margens do rio Douro, no valor total de 500.000 euros. É um edifício histórico de cinco andares com uma área total de 390 metros quadrados.

"Estamos muito felizes em anunciar nossa primeira compra em Portugal. Desde que nos expandimos para o país vizinho, tivemos a oportunidade de conhecer o mercado imobiliário em Portugal e, especialmente no Porto, onde aumentámos recentemente os nossos recursos económicos, uma vez que em breve estará posicionado ao mesmo nível da capital de Lisboa. O prédio que adquirimos se caracteriza por estar localizada em uma área residencial, próxima ao centro histórico e com uma importante demanda por habitação, já que está localizada em uma das regiões com maior população. Isso abre uma importante oportunidade de negócios", comenta Daniel Leiva, sócio-fundador da MK Premium.

Neste sentido, o espólio de gestão de patrimônio imobiliário oferece um benefício econômico de mais de 25%, após o projeto de reabilitação e melhoria da propriedade, que tem um total de oito casas e está localizado na Rúa Cándido dos Reis, número 287, a poucos metros da icónica ponte Don Luis e do teleférico de Gaia em Porto.

"É um edifício muito antigo, construído antes dos anos 50, e precisa de ação urgente, não só para melhorar seu estado de conservação, mas também para adaptá-lo às novas demandas européias em material de eficiência energética. A partir do MK Premium, implementamos este roteiro na reabilitação de edifícios desde o início. Por enquanto, esta propriedade do Porto está em fase de estudo, para determinar que ações vamos realizar, uma vez que fechamos o contrato de compra há poucos dias".

A atividade da MK Premium no território Português, está em muito bom caminho e confiante de nas próximas semanas poder anunciar novas adições ao seu portfólio patrimonial. "Uma das peculiaridades oferecidas por Portugal é que a maioria dos edifícios que estão localizados em áreas centrais são edifícios muito antigos, muitos deles em mau estado, mas que poderiam responder à crescente demanda por habitações existentes no país como um todo. Estamos conscientes do despertar do mercado imobiliário português a nível internacional, no entanto, procuramos o contacto direto com o proprietário, para oferecer uma solução personalizada. Sendo patrimonial, nós temos nosso próprio capital e podemos oferecer a mais alta avaliação. Depois da Quinta da Rúa Cándido dos Reis, começa o arranque da MK Premium em Portugal e esperamos anunciar novas aquisições em breve, pois temos vários projectos pendentes, cujas negociações são muito avançadas", confirma Daniel Leiva.

A MK Premium pretende fechar este ano de 2018 com um volume de negócios próximo dos 7 milhões de euros em Portugal e adicionar, entre os quatro espaços de Madrid, Barcelona, Lisboa e Porto, um total de 80 ativos imobiliários. Por enquanto, tem o primeiro edifício residencial no Porto e planeja aumentar seu portfólio patrimonial nas próximas semanas.

