A MK Premium resolve a compra de edifícios em apenas três meses

Os proprietários de imóveis procuram, quando solicitam os serviços de uma empresa de administração de ativos imobiliários, que a operação de compra seja rápida, para dispor do capital para a venda o mais rápido possível. A MK Premium está ciente de que quando um proprietário decide vender a sua propriedade, muitos dos quais são o resultado de uma herança familiar, o vendedor espera que esta operação seja ágil e tão indolor quanto possível, mas acima de tudo confidencial. Não é fácil tomar essa decisão, já que na maioria dos casos está envolvido um forte sentimento pelo que essa propriedade representa nas suas vidas.No entanto, existem pressupostos para os quais a MK Premium recomenda a solicitação dos seus serviços, a fim de, acima de tudo, resolver os problemas de tesouraria para a Gestão da propriedade. Em cidades como Lisboa e Porto, durante a última crise económica, o crescimento de edifícios vazios tornou-se uma prática comum, dada a impossibilidade de poder assumir com os custos de manutenção da propriedade. Não é estranho ver, ainda hoje, muitos edifícios nos centros históricos destas cidades totalmente envelhecidas, alguns até em estado de quase ruínas e completamente emparedados, sendo, por este motivo, mais uma atração turística.Ainda assim, o facto de o edifício não ser utilizado, não fica isento do pagamento do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis). Um imposto que a autarquia de Lisboa pretende aumentar entre 30% e 300% para promover a sua venda e responder à crescente procura de habitação na capital portuguesa, que está a provocar um aumento sem precedentes no preço, tanto para venda como para arrendamento. Se as previsões forem cumpridas, longe de aliviar o custo da posse de um edifício, isso representará um novo problema para os proprietários de prédios devolutos.Custo de manutenção elevadoPor outro lado, existe também a possibilidade de não se obter o retorno esperado para a propriedade, uma vez que o seu custo de manutenção é inacessível. Se a propriedade não estiver em condições ideais, não se poderá exigir ao mercado o pagamento dum preço justo e também não obterá lucro com o arrendamento. Se adicionarmos os problemas com inquilinos devedores e desrespeitosos... a situação é complicada para se exercer uma administração adequada dos prédios.Quando uma propriedade, deixa de ser uma vantagem económica e se torna num problema sério que pode até afetar a família, a MK Premium aconselha a tomar uma decisão que beneficie ambas as partes. Por um lado, a empresa de gestão de ativos imobiliários procura propriedades que permita ampliar a sua carteira de edificios, e, por outro lado, oferece o maior valor para os prédios, qualquer que seja seu status e situação de arrendamento, com o objetivo de o incluir num projeto de reabilitação que lhe permita aumentar o seu valor de mercado."No início deste ano decidimos entrar no mercado português, pois, nas duas cidades mais importantes do país, como Lisboa e Porto, encontramos um grande parque imobiliário que se enquadra no modelo de negócio da MK Premium. Somos patrimonialistas, por isso entendemos em primeira mão quais são os principais problemas com os quais muitas propriedades estão confrontadas, uma vez que os vivenciamos diariamente na nossa gestão imobiliária. Procuramos propriedades únicas que se tornem parte do nosso portfólio patrimonial. Em troca, resolvemos as operações de compra em apenas 3 meses ", diz Daniel Leiva, sócio fundador da MKM Premium.Esta é uma das peculiaridades desta empresa nascida em 2012 em Barcelona (Espanha). Por ter o seu próprio capital, as transações podem ser resolvidas num período de tempo muito curto, em aproximadamente três meses, uma vez que não necessitam de financiamento bancário ou intermediação. Além disso, oferece a máxima avaliação às propriedades que seleciona, para submetê-las a um projeto de reabilitação que permita perpetuar o seu estado de conservação e responder ao atual mercado imobiliário."Os nossos clientes estão à procura duma operação rápida, para aliviar os seus problemas de tesouraria o mais rápido possível. Trabalhamos autonomamente, sem intermediação bancária ou agentes externos. Isso permite-nos decidir de forma independente sobre qualquer transação imobiliária, sem depender de terceiros. Além disso, estamos cientes de que isso acelera os procedimentos, para maior tranquilidade dos nossos clientes. Esta é precisamente a nossa máxima: alcançar a sua satisfação em todas as operações de compra", acrescenta Daniel Leiva.Se tem um prédio, sem rendimento e não pode assumir as suas despesas de manutenção, não espere mais e coloque-se em mãos experientes. A MK Premium é uma das empresas mais importantes do setor e adquire imóveis em qualquer estado e situação de arrendamento, para perpetuar a sua memória e aumentar o seu valor. Confie no especialista em edifícios e ligue para 211 216 177 ou visite o site www.mkpremium.com