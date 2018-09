Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Peugeot Rally Cup Ibérica inserida no Rallye Princesa de Asturias

Pedro Antunes quer lutar pelo pódio!

19:18

A Peugeot Rally Cup Ibérica vai prosseguir nos próximos dias 14 a 15 inserida no Rallye Princesa de Asturias, prova em piso de asfalto pontuável para o European Rally Trophy e Campeonato de Espanha Ralis Asfalto.



A mítica prova com centro nevrálgico na cidade de Oviedo contará com Pedro Antunes e Paulo Lopes, um dos protagonistas da competição monomarca, com o habitual Peugeot 208 R2 da PT Racing.



Nesta 4ª ronda do troféu organizado pela Peugeot Portugal e Espanha, o piloto de Torres Vedras pretende voltar a lutar pelos lugares do pódio, ele que já venceu uma prova esta época – Castelo Branco e na sua primeira participação em Espanha, foi também um dos principais animadores nos lugares da frente, estando após as três primeiras provas na 3ª posição!



O piloto que volta a contar com o apoio da Mototorres, Agriloja, AgriPower, Encosta da Vila, Hell, Porão Velho, Xize, Sanus e GD Auto, adianta que - "estamos de regresso à Peugeot Rally Cup Ibérica, com a segunda prova além-fronteiras. O objetivo na nossa estreia nesta prova é lutar novamente por um lugar no pódio e somar o máximo de pontos possível! Estamos motivados e apesar do azar que tivemos no Rallye de Ferrol desistindo já com a meta à vista, confirmamos que é possível lutar por qualquer uma das três primeiras posições no troféu monomarca!"



A prova arranca quinta-feira com uma partida simbólica pelas 20h00. Na sexta-feira decorrerá o Shakedown e durante a tarde as 4 primeiras provas especiais de classificação! No sábado, as equipas têm pela frente mais 8 especiais, num total de 386,12 kms de percurso de prova, sendo que 109 serão ao cronómetro!