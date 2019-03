A Primavera traz flores e novos amores

Já não falta muito para a Primavera, a estação mais florida do ano e a altura ideal para deixar florescer um novo amor!

12:55

Fazendo uso da expressão «A Primavera é a forma da natureza dizer que é tempo de renascer», a Amore Nostrum vem reforçar a sua missão enquanto maior agência matrimonial do país.





"O nosso estado de espírito é inevitavelmente afetado pelo estado do tempo! A Primavera traz consigo boas energias, positividade e alegria", salienta Liliana Paiva, psicóloga e coordenadora da Amore Nostrum, acrescentando que "numa altura em que os canteiros se enchem de flores, é também o momento para os corações solitários se encherem de esperanças em relação ao amor". Mas para serem bem-sucedidos, é fundamental "que estejam determinados em esquecer as desilusões do passado para se focarem a 100% num novo relacionamento", realça Liliana Paiva.





A Amore Nostrum trabalha há 16 anos em prol do amor, estando presente nas grandes cidades de norte a sul de Portugal: Braga, Porto, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro. O método da agência passa pelo cruzamento dos mais de 20.000 clientes que constituem a sua base de dados, existindo um acompanhamento permanente da equipa de psicólogas e consultoras. Os candidatos mais compatíveis ao nível de personalidades, gostos, objetivos e estilos de vida são colocados frente a frente num primeiro encontro, sabendo de antemão qual é a pessoa a quem vão ser apresentados, com o objetivo de reduzir o grau de incerteza.





UMA HISTÓRIA DE AMOR EM LEIRIA





Francisco e Conceição (nomes fictícios), funcionário público de 55 anos e professora de 56 anos, conheceram-se numa primavera há quatro anos. Ele viúvo e ela divorciada, inscreveram-se na Amore Nostrum de Leiria, sendo notória a química entre ambos logo na primeira vez em que se viram. Para Conceição, reencontrar o amor deu um novo sentido à sua vida, por isso aconselha: "ninguém deve ter medo de ser feliz, independentemente da idade!".





A taxa de sucesso da Amore Nostrum é superior a 85% e todo o processo de procura pelo par ideal é confidencial. Com a Primavera à porta, está na altura de plantar a «semente do amor» para colher os frutos de uma relação saudável e duradoura!