Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A RADIO POPULAR ABRE 26.10 A SEGUNDA LOJA EM VISEU

Radio Popular abre 26.10 a sua segunda loja em Viseu, no Viseu Retail Park.

10:05

Com cerca 900 m2 a nova loja oferece uma grande variedade em TV´s, computadores portáteis e informática em geral, smartphones, som e imagem, grandes e pequenos eletrodomésticos.



Os produtos mais recentes como smartwatches e monitores de atividade desportiva, drones e hooverboards também estarão disponíveis na nova loja Radio Popular.



Para marcar esta grande abertura, a Marca criou uma campanha promocional assente numa grande seleção de produtos com descontos até 50%, para além do desconto igual ao valor do IVA nos restantes produtos.



Esta campanha de desconto do valor do IVA decorre até domingo e tem cobertura nacional, pelo que, também pode usufruir do desconto do IVA na actual loja Radio Popular do Palácio do Gelo.



A nova loja no Viseu Retail Park e funcionará de segunda a domingo das 09h às 21h.



A RADIO POPULAR é uma empresa 100% portuguesa, com uma rede nacional de 44 lojas, incluindo Madeira e Açores, e com uma loja online com mais de 50.000 produtos em oferta permanente. Com mais de 40 anos de existência, a RADIO POPULAR sempre se distinguiu pela variedade de oferta, pelos preços baixos e pelas melhores promoções.