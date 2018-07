Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Real Natura lançou uma nova gama: PRO-ÁCIDO UNICÓRNIO.

É uma linha inovadora no mercado, destinado às técnicas No e Low Poo.

Os cabelos pintados de forma divertida existem, mas o medo de desbotamento também; e foi a pensar no cuidado do seu cabelo estilo arco-íris que a Real Natura desenvolveu uma linha especial para cabelos fantasia: Pro-Ácido Unicórnio.

Composta por champô, condicionador e máscara, esta gama de produtos promete manter por mais tempo a cor fantasia dos cabelos pintados, repondo a massa capilar, hidratando, nutrindo e conferindo brilho.



O champô, rico em vitamina B5 e colagénio, irá limpar sem agredir o seu couro cabeludo, sem adição de cloreto de sódio (sal), SLS ou outros sulfatos agressivos ao cabelo, hidratando-o; e o condicionador, graças ao seu pH mais baixo, vai selar suavemente as cutículas. Já a máscara tem propriedades cicatrizantes devido à presença do óleo de rosa mosqueta e com o óleo de abacate de origem biológica, vai conferir aquela hidratação tão necessária, que poderá ser feita de forma regular ou intensiva, consoante o modo de aplicação.

Todos estes produtos são liberados para as técnicas no e low poo.



Quem utiliza estes métodos pretende tornar as lavagens do cabelo mais saudáveis, abolindo produtos com ativos que retiram a humidade natural do cabelo (derivados do petróleo, por exemplo) e o deixam ressecado. Na técnica Low Poo são utilizados apenas champôs sem sulfatos agressivos, garantindo uma limpeza adequada e uma hidratação suave. Com o uso do No Poo, recorre-se à higienização dos fios sem champô, utilizando-se apenas um condicionador limpante (cowash) para limpar os fios e o excesso de oleosidade.



Os fios com química precisam de cuidado extra e é por isso que cada produto foi criado com fórmulas que vão ao encontro das necessidades do seu cabelo.



Cabelos fantasia sim, mas com cor cores vivas e alegres. Porque a moda pode até mudar, mas o cuidado pelos seus cabelos não.