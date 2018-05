A SEL é a patrocinadora oficial do evento ALENTEJO FOOD SOUL

2 e 3 Junho - Centro de Ciência Viva / Convento das Maltesas em Estremoz

A SEL como produtora de Charcutaria de qualidade apoia o evento Alentejo Food and Soul com os seus produtos.

Além de utilizarem a charcutaria SEL, serão realizados pratos de PORCO PRETO CRIADO A CAMPO e de BORREGO ALENTEJANO pelo chef internacional convidado: CHEF SEMI AKIM, do PROJEKT KOK em Istambul.

O Alentejo vai receber uma constelação de chefs Michelin no início de junho. O Convento das Maltesas, Centro Ciência Viva de Estremoz, acolhe a primeira edição do Alentejo Food & Soul. Vão ser dois dias com muitos chefs nacionais e internacionais que irão preparar vários pratos e petiscos com os melhores produtos da região.

O Alentejo Food & Soul acontece no fim de semana de 2 e 3 de junho. Fixos nos dois dias são as propostas do chef Semi Hakim, que chega da Turquia, Matthias Bernwieser, da Áustria, e Francesco Brutto, da Itália. Nacionais, também nos dois dias, estarão Carlos Fernandes e Alberto Muralhas, do Alecrim, em Estremoz, e Filipe Ramalho do Basilii, em Monforte.

Depois, em cada um dos dias, há mais chefs convidados a preparar pratos com produtos alentejano. No sábado juntam-se no Convento das Maltesas, Alexandre Silva, do estrela Michelin lisboeta Loco, Hugo Brito, do Boi Cavalo, Miguel Laffan do também estrelado L’And, o único alentejano no Guia, Pedro Mendes, do Alentejo Marmòris, ou Rui Fialho, do Restaurante Fialho, em Évora.

Já no domingo, 3 de junho, mais convidados e novos pratos: António Galapito, do Prado, em Lisboa, Maurício Vale do SOI, também da capital, Leopoldo Garcia Calhau, do Café Garrett, Tiago Bonito, do estrela Michelin Largo do Paço, ou António Nobre, do M’Ar de Ar, em Évora.

A entrada no festival é livre, só paga depois os pratos que quiser provar. Haverá sugestões entre 5€ e 7€. Para os experimentar há mesas corridas onde pode juntar os amigos. Estão ainda presentes no festival vários produtores de de carne, vinhos, legumes e azeites. O Alentejo Food & Soul é produzido pela Amuse Bouche e tem o apoio do Turismo do Alentejo.

Datas: 2 e 3 de Junho

Local: Centro de Ciência Viva / Convento das Maltesas em Estremoz

Horário: 12:00 – 22:00

Entrada livre.