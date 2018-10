Abóbora à mesa nos restaurantes da lourinhã de 20 a 28 de outubro

Semana onde a Abóbora da Lourinhã é a rainha da festa inicia já no dia 20 de Outubro.

Abóbora recheada com vitela, salteado de bacalhau com abóbora, lombinhos de porco ibérico com arroz de abóbora, Hambúrguer de Abóbora em Cama de Agrião, Pizza de Abóbora e Chevre e crepes de doce de abóbora com amêndoa são algumas das iguarias a degustar nos restaurantes da freguesia de Lourinhã e Atalaia, de 20 a 28 de outubro, durante a Semana Gastronómica da Abóbora.Até ao momento, 12 dos restaurantes da freguesia juntaram-se ao evento e aceitaram o desafio de dar destaque à abóbora nos seus menus e, através de um vasto cardápio, apresentar a versatilidade deste fruto, que é uma tradição incontornável da cozinha portuguesa.Os restaurantes aderentes são:Areal Beach Bistrot by Chakall; Noiva do Mar Restaurante; BioFrade "Loja da Horta"; Restaurante e Cervejaria Castelo; Cervejaria Jardim; Restaurante Chafariz; Restaurante O Moleiro; Restaurante Adega do Careca; Restaurante Hotel Dom Lourenço; Restaurante Alma Nova; Pizaria Massa Fina; Restaurante Cantinho do ChurrascoOrganizada pela União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia, esta iniciativa insere-se na realização da quinta edição do Festival da Abóbora que irá decorrer de 26 a 28 de outubro, no Pavilhão Multiusos da Atalaia, Lourinhã.Através do Festival da Abóbora, a organização tem como objetivo "homenagear" a abóbora, cuja produção tem dinamizado a economia do concelho nos últimos anos e, ao mesmo tempo, honrar os produtores locais, oferecendo uma oportunidade única de promoção das suas atividades.Saiba mais em - http://festivaldaabobora.pt/semana-gastronomica/