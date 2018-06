Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adega do Cartaxo brilha no Concurso Mundial de Bruxelas

A Adega do Cartaxo continua a somar medalhas

No Concurso Mundial de Bruxelas a Adega conquistou 4 medalhas, entre as quais um GRANDE OURO, com o vinho Bridão Alicante Bouschet 2015. Para além desta medalha, a Adega recebeu mais dois ouros com os vinhos: Bridão Trincadeira 2015 e Terras do Cartaxo Reserva Tinto 2015 e uma prata, com o vinho Terras do Cartaxo 2015.



Este concurso é um dos maiores e mais importantes a nível mundial.

A adega do Cartaxo já somou este ano um total de 45 medalhas.